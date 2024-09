Com crédito em alta, Finanzero atinge 50 milhões de pedidos

A FinanZero, marketplace de crédito online no Brasil, alcançou marcos importantes em sua trajetória. Fundada em 2016 com o objetivo de facilitar e democratizar o acesso ao crédito no país, a fintech ultrapassou a marca de 15 milhões de clientes cadastrados e processou mais de 50 milhões de pedidos de empréstimo através de sua plataforma.

O mercado de crédito no Brasil vem crescendo significativamente, com o saldo total das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingindo R$ 6 trilhões em julho de 2024, de acordo com dados do Banco Central. Esse crescimento é impulsionado pela expansão do crédito às famílias, que aumentou 12,2% nos últimos doze meses, refletindo a maior demanda por financiamento para consumo e aquisição de bens. "A digitalização e a inclusão bancária, associadas a modelos de negócios como o nosso, são fatores essenciais para esse crescimento", afirma Rodrigo Cezaretto, COO da FinanZero.

Os números refletem o modelo de negócios da FinanZero, que oferece uma plataforma 100% online para comparação de opções de crédito. Conectada a mais de 70 instituições financeiras, a empresa permite aos usuários acessar até 10 ofertas de crédito pré-aprovadas de maneira ágil e transparente.

"Atingir 15 milhões de clientes e processar mais de 50 milhões de pedidos de empréstimo é um marco importante. Estamos comprometidos em facilitar o acesso ao crédito, ajudando os brasileiros a realizarem seus projetos e superarem desafios financeiros", destaca Olle Widén, fundador e CEO da FinanZero.

Com foco no cliente, a FinanZero investe em tecnologia para simplificar o acesso ao crédito. Premiada com o Prêmio Reclame Aqui de Melhor Atendimento na categoria de Empréstimos Online, a fintech segue aprimorando suas soluções para atender às necessidades dos consumidores.

