Centro de Curitiba (PR) possui diversas atrações turísticas

O centro da cidade de Curitiba (PR) reserva uma série de destinos turísticos para visitantes do Brasil e do exterior. A região central da capital do Estado do Paraná é reconhecida por sua história, que teve início em 1654, quando o local se tornou distrito. Curitiba foi elevada à categoria de vila em 1693 e à condição de cidade em 1842.

Segundo informações da nova edição do Boletim de Dados Turísticos, divulgados pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e pela Agência Estadual de Notícias do Paraná, o número de turistas internacionais (791.504) que visitaram o Paraná em 2023 cresceu 51,3% em relação aos números registrados em 2022 (522.832).

De acordo com o balanço, o Estado registrou uma expansão de 10% nas atividades turísticas no último ano, em comparação com 2022 - o maior índice da região e o quarto do Brasil. O setor gerou 6,7 mil novos postos de trabalho com registro em carteira no Paraná.

Ricardo Aly, diretor nacional da rede Inn Hotéis, acredita que a região central de Curitiba, especificamente, possui potencial para se firmar como um importante destino turístico e, consequentemente, impulsionar o setor hoteleiro. “Para mim, a combinação de história, cultura e modernidade que se encontra no coração da cidade é irresistível para qualquer viajante, tanto do exterior como do próprio país”.

Aliás, mais da metade (53%) dos brasileiros planejam viajar até julho de 2025, conforme indicativos de um levantamento recente conduzido pela Hibou, empresa de monitoramento e insights de consumo. De acordo com a pesquisa, compartilhada pelo site Panrotas, 55% dos participantes pretendem viajar para outros Estados do país e 23% planejam passear dentro do próprio Estado.

Centro de Curitiba atrai turistas nacionais e internacionais

Em primeiro lugar, na visão de Aly, a centralidade e a facilidade de acesso fazem com que a região central de Curitiba seja uma escolha prática para quem deseja explorar a capital paranaense. Além disso, a diversidade de atrações que a área oferece, desde museus e teatros até uma gastronomia rica e variada, torna o centro um ponto de partida ideal para descobrir a cidade.

“A presença de uma infraestrutura bem desenvolvida também é um ponto positivo para o aquecimento do setor hoteleiro. Quando penso em viagens, a comodidade de estar próximo dos principais pontos turísticos é um fator decisivo, e Curitiba oferece isso de maneira exemplar”, articula. “Além disso, vejo que a facilidade de locomoção, graças ao sistema de transporte público eficiente, é outro fator que potencializa o turismo e, consequentemente, o aquecimento do setor hoteleiro”, complementa.

Para o diretor nacional da rede Inn Hotéis, com uma boa promoção das suas qualidades e atrações, o centro da cidade pode se transformar em um dos principais polos turísticos do Brasil. “O Teatro Guaíra é um dos principais marcos culturais da cidade. Sua importância histórica e a qualidade dos espetáculos apresentados fazem dele uma parada obrigatória para quem visita Curitiba”.

“Além disso”, prossegue, “a Praça Tiradentes, que marca o ponto zero da cidade, é outro lugar que considero essencial. Ela não só é carregada de história, como está cercada de outras atrações interessantes, como a Catedral Basílica de Curitiba, considerada uma joia arquitetônica”, diz.

Aly também chama a atenção para a importância turística do Paço da Liberdade, edifício histórico que, antes sede do governo, foi transformado em centro cultural. “Para mim, ele [Paço da Liberdade] é um exemplo da maneira como Curitiba une passado e presente”.

O diretor destaca que a Rua das Flores também atrai turistas do Brasil e do exterior: “Estamos falando de uma das primeiras ruas do Brasil a ser exclusiva para pedestres. O fato, aliado com a beleza da via, faz deste um destino especial”, afirma. “A vida que ela traz ao centro, com suas lojas, cafés e artistas de rua, captura a essência animada e encantadora da cidade”.

Aly fala do Largo da Ordem, que mistura a arquitetura colonial com a atmosfera boêmia e, em sua visão, cria um ambiente capaz de capturar a verdadeira essência de Curitiba. “Sem falar na feira de domingo, que toma conta do Largo e transforma o lugar em um vibrante ponto cultural e histórico, repleto de vida, tradição e encontros”.

Por fim, Aly lembra do Museu Paranaense, que considera um dos melhores lugares para mergulhar na história da cidade. “A região central de Curitiba é um destino com tudo para crescer no cenário turístico nacional, especialmente se soubermos valorizar e divulgar suas múltiplas atrações e vantagens”.

Local de hospedagem exige atenção

Para o diretor nacional da rede Inn Hotéis, a localização é um dos primeiros elementos que devem ser considerados por viajantes que desejam conhecer Curitiba. “Vale considerar opções que estejam próximas de locais como Teatro Guaíra, Rodoferroviária, Shopping Itália e Clube Círculo Militar. Assim, é possível estar perto de vários pontos de interesse e facilidades sem precisar enfrentar grandes deslocamentos”.

Além disso, para Aly, antes de viajar para a capital do Paraná é necessário verificar se o hotel almejado oferece elementos como café da manhã, restaurante à la carte, espaço fitness e opção pet friendly.

“Caso seja necessário organizar eventos, verifique se o hotel desejado possui estrutura para tal, com salas capazes de acomodar o público esperado”, recomenda. “Assim, é possível desfrutar da cidade de Curitiba com conforto, conveniência e uma gama de serviços e facilidades que valorizem ainda mais a estadia”, conclui.

