Nesta última quarta-feira (28) a pernambucana Kroma Energia, comercializadora de energia do Nordeste, celebrou a assinatura de contrato na ordem de 630 milhões de reais com a WEG, empresa global de equipamentos eletroeletrônicos que irá fornecer o EPC escopo completo com os módulos fotovoltaicos, trackers, inversores, subestação de energia e bay de conexão com a concessionária local, contemplando engenharia e montagem eletromecânica completa do mais novo empreendimento da comercializadora de energia no estado do Ceará, o Complexo Arapuá.

Com previsão para iniciar sua operação comercial no primeiro trimestre de 2026, a expectativa é que o Complexo seja o maior parque solar desenvolvido, até o presente momento, pelo grupo Kroma. Com uma capacidade instalada de 250MWp e localizado no Vale do Jaguaribe, no município de Jaguaruana, o conjunto de usinas terá uma produção anual de cerca de 537 GWh, energia suficiente para abastecer mais de 288 mil residências.

A assinatura do contrato com a WEG é considerada um marco para o início das construções do Complexo, já que movimentará milhares de módulos solares que serão necessários para a instalação das usinas, esses, por sua vez, têm a expectativa de estarem desembarcando no Porto de Pecém ainda no final deste ano, no mês de outubro.

“A assinatura do contrato com a WEG representa um marco crucial para a construção do Complexo Arapuá, reforçando o nosso compromisso, na Kroma Energia, com a transição energética e a sustentabilidade. Este empreendimento não apenas contribui significativamente para a ampliação da matriz energética limpa do país, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região. Estamos orgulhosos em dar este passo decisivo e confiantes nos benefícios duradouros que ele trará para o futuro energético do Brasil”, reforça Rodrigo Mello, CEO da Kroma Energia.

“Este contrato, simboliza a relevância e a escala deste projeto, além de reforçar nosso compromisso com a transição energética e o desenvolvimento sustentável do país", sinaliza Manfred Peter Johann, Diretor Superintendente de Automação da WEG.

A Kroma Energia

A Kroma Energia é uma empresa pernambucana, fundada em 2008, que atua no desenvolvimento de projetos de geração e na compra e venda de energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL), sendo um agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e integrante da Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica (Abraceel). Em 2023, a companhia negociou aproximadamente cerca de 1,8 gigawatt-médio (GWm), assim como atingiu o marco total de 800 consumidores em sua carteira de comercialização, contando, ainda, com o seu braço de gestão de clientes.

Em termos de geração, a Kroma soma 4,6 GW em projetos de energia renovável, entre potência já instalada e projetos ainda em fase de desenvolvimento. Recentemente, no início deste ano, a Kroma celebrou a entrega do Complexo São Pedro e Paulo, desenvolvido em parceria com a também pernambucana Elétron Energy, que possui 101 MWp de potência instalada. Localizado no município de Flores, interior do estado de Pernambuco, o projeto tem parte de sua planta dedicada ao abastecimento das unidades da Companhia Pernambucana de Saneamento- COMPESA, através de uma Parceria Público Privada (PPP) de Energia.

Além do empreendimento mencionado, a Kroma, em parceria com as norueguesas Equinor e Scatec, desenvolveu o projeto do Complexo Apodi, em operação desde o ano de 2018, localizado no município de Quixeré, no interior do estado do Ceará, com potência instalada de 162 MWp. Com o intuito de atingir o marco de 648 MWp em plantas de energia solar em operação comercial até o final de 2026 — sendo 135 MWp desse objetivo parte da entrega complementar da PPP citada anteriormente —, o grupo Kroma continuará a investir em tecnologia de ponta e parcerias estratégicas, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e a expansão da matriz energética renovável no país.

Sobre a WEG

Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua no setor de bens de capital com foco em motores, redutores e acionamentos elétricos, geradores e transformadores de energia, produtos e sistemas para eletrificação, automação e digitalização. A WEG faz uso da inovação para desenvolver constantemente soluções que atendem as grandes tendências voltadas à eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica. Com operações industriais em 17 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 45 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2023, a WEG atingiu faturamento líquido de R$32,5 bilhões, destes 52,9% proveniente das vendas realizadas fora do Brasil.

Website: https://www.kromaenergia.com.br/