Mondial conquista o Prêmio MESC com Air Fryer e Ventilador

A Mondial, fabrincante nacional de eletrodomésticos, conquistou, mais uma vez, o troféu de Melhor Empresa de Air Fryer e Ventilação, dentro do segmento de Eletroportáteis, além de garantir o Prêmio Destaque Melhor Cliente Oculto no ranking geral.

Ao todo, para o segmento de eletroportáteis, foram ouvidos 214.726 clientes por meio de opinião espontânea realizada através do Programa de Recompensas MESC, em parceria com o Google, no período de maio de 2023 a maio de 2024. Na subcategoria Air Fryer, 46.728 clientes consideraram a Mondial como a melhor escolha, enquanto em Ventilação, esse número é de 153.158 clientes. A premiação, que acontece há nove anos, já teve mais de 10 mil empresas pesquisadas, distribuídas em 380 segmentos do mercado, somando aproximadamente 20 milhões de opiniões de consumidores. Ao todo, 1.280 empresas já foram certificadas pelo Instituto.

Segundo o cofundador da empresa, Giovanni M. Cardoso, a Mondial considera como essencial a importância dada ao cliente em toda a estratégia da empresa. “Esse reconhecimento é fruto de grande dedicação de toda a equipe no quesito satisfação do cliente, além da alta qualidade dos nossos produtos. Fazemos questão, por exemplo, de manter um serviço próprio de Atendimento ao Consumidor, acompanhando de perto todas as tratativas e garantindo altos índices de qualidade. O consumidor é o ponto central das nossas estratégias”, completa Cardoso.

Na cerimônia de premiação, realizada em São Paulo no último dia 3 de setembro, estiveram presentes o cofundador da Mondial, Giovanni M. Cardoso, Silvia Arassiro, diretora de pós-vendas, e Deise Amorim, Head de Inovação e Trade Marketing, além de integrantes das equipes de Comunicação e Pós-vendas.

Como funciona a pesquisa auditada do Instituto MESC?

Especialista em captar uma visão 360º da experiência do consumidor, o Instituto MESC desenvolveu uma tecnologia de IA que consolida a opinião dos próprios clientes das marcas. O sistema identifica os feedbacks positivos e negativos registrados em diferentes canais e categoriza em 22 temas comportamentais avaliados pela metodologia do MESC. A tecnologia ainda cria um índice de relevância onde atrela os temas mais reclamados de cada marca e separa as avaliações de mais relevância para a empresa. A certificação é feita às empresas que atingem um índice de satisfação igual ou superior a 80%.

Website: http://www.emondial.com.br