A Belkin, marca líder em eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anunciou hoje 11 novos produtos prontos para viagem em sua categoria de carregamento móvel, bem como soluções para possibilitar opções mais flexíveis que funcionam em qualquer lugar. Os produtos são criados na Califórnia em seu próprio laboratório e o novo anúncio destaca a inovação, qualidade e comprometimento da Belkin em construir os produtos que os consumidores precisam. Todos os novos produtos são feitos com plástico reciclado pós-consumo (RPC), alinhados com o compromisso da empresa de encontrar maneiras mais responsáveis de construir produtos.

Belkin anuncia acessórios de carregamento móvel pronto para levar e novas maneiras de proteger e conectar dispositivos (Photo: Business Wire)

A Belkin International estará em exibição na IFA, no salão de exposição 3.2, stand 210.

Carregadores sem fio dobráveis com Qi2

Carregador magnético dobrável BoostCharge

O design deste suporte dobrável é compacto e pronto para ser levado. Proporcionando 15 W de carregamento sem fio rápido para iPhone e outros dispositivos habilitados para Qi2, sua conexão magnética poderosa fixa o dispositivo no suporte de carregamento e o segura de forma magnética na vertical ou horizontal para uso sem mãos. Utilize a posição elevada e customizável para rolar a tela ou assistir a conteúdo, e conte com o recurso Modo em Standby para usuários do iPhone. Está disponível em duas versões: avulsa, que carrega apenas telefone; e 2 em 1, que carrega telefone e fones de ouvido. Fonte de alimentação de 20 W e cabo USB estão incluídos. Os materiais premium incluem base para telefone de toque macio, base antiderrapante e dobradiças duráveis.

Preço: de $44,99 / £39,99 / €44,99 a $69,99 / £59,99 / €69,99

Disponibilidade: a versão avulsa está disponível a partir de setembro de 2024; a versão 2 em 1 está disponível agora em belkin.com e a partir do outono americano de 2024 em lojas selecionadas em todo o mundo.

Carregador magnético dobrável 3 em 1 BoostCharge

Carregue todos os seus acessórios essenciais com este carregador dobrável 3 em 1. Portátil e com ângulos de carregamento customizáveis, proporciona 15 W de carregamento rápido sem fio para iPhone ou dispositivos habilitados para Qi2, 5 W para Apple Watch e 5 W para fones de ouvido. Se usado como base, mantenha-o na posição horizontal. Se houver preferência por suporte, a base levanta facilmente e permanece estável. Basta dobrá-la para baixo para transporte seguro quando for hora de guardá-lo.

Preço: $99,99 / £99,99 / €99,99

Disponibilidade: disponível agora em belkin.com e lojas selecionadas em todo o mundo.

Base magnética sem fio para viagem BoostCharge Pro

O melhor amigo de um viajante. Disponível nas versões 2 em 1 e 3 em 1, use-o como base ou abra-o para usar como suporte. Proporciona 15 W de carregamento rápido sem fio para iPhone ou dispositivos habilitados para Qi2, 5 W para Apple Watch e 5 W para fones de ouvido. A tecnologia Qi2 magnética significa que o telefone se mantém estável, otimizando o uso de energia e protegendo a vida da bateria do dispositivo.

Preço: $119,00 / £109,00 / €119,00 até $129,99 / £119,99 / €129,99

Disponibilidade: próximo outono americano de 2024 em belkin.com e lojas selecionadas em todo o mundo.

Carregadores portáteis de alta capacidade

Carregador portátil BoostCharge de 10K com cabo integrado

Este carregador portátil compacto de 10K facilita o carregamento. Com PD PPS integrado, carrega smartphone com USB-C, fones de ouvido ou tablet. Tem a opção de dividir a carga e carregar vários dispositivos de uma vez. Disponível em preto, azul, e rosa e branco (exclusivo da região MEA).

Preço: $39,99 / £24,99 / €29,99

Disponibilidade: próximo outono americano de 2024 em belkin.com e lojas selecionadas em todo o mundo.

Carregador portátil de 20K para laptop com 3 portas BoostCharge Pro

Este carregador portátil de 65 W foi criado com uma bateria com capacidade de 20K; suficiente para carregar um laptop, MacBook ou smartphone de forma rápida e segura. Sua tela digital totalmente colorida exibe o status da bateria para monitorar facilmente a carga restante e gerenciar as necessidades de carga eficientemente para todos os dispositivos. Use a opção para PD de 65 W por conexão USB-C única ou divida a carga em dois USB-Cs e um USB-A para carregar 3 dispositivos simultaneamente.

Preço: $89,99 / £79,99 / €89,99

Disponibilidade: disponível agora em belkin.com e belkin.com/uk, e, em breve, em lojas selecionadas em todo o mundo.

Cabos feitos de forma mais responsável

BoostCharge 2 em 1 com USB-C e cabo Lightning

Carregue dispositivos existentes e futuros com este cabo 2 em 1. Com certificação MFi e USB-IF e testado em mais de 30.000 curvaturas e mais de 10.000 plugues, este cabo proporcionará até 60 W de carga a qualquer dispositivo com cabo USB-C ou Lightning. Apresenta um conector Lightning integrado intercambiável para que os usuários possam facilmente trocar segundo suas necessidades de carregamento. Uma fita útil mantém os cabos organizados e evita emaranhados. As tranças externas são feitas de 100% poliéster reciclado pós-consumo, certificado pelo Padrão Global Reciclado (GRS, Global Recycled Standard), e a ponta do cabo e o revestimento interno são feitos de 50% termoplástico reciclado pós-consumo, certificado pelo GRS.

Faz parte da implantação de uma mudança para transicionar todos os nossos PVC e PVC trançado a material RPC.

Preço: $24,99 / £19,99 / €24,99

Disponibilidade: próximo outono americano de 2024 em lojas selecionadas em todo o mundo.

Teclados portáteis para trabalho em qualquer lugar

Coleção de capas Pro Keyboard

A capa Pro Keyboard da Belkin faz com que seja fácil trabalhar de qualquer lugar. O teclado conectado via Bluetooth com iluminação traseira emparelha com o iPad e oferece a facilidade de uso de um teclado externo com a defesa adicionada de uma capa protetora. O exterior em couro falso premium protege o dispositivo, enquanto o interior macio e antiderrapante protege a tela de arranhões. Entra e sai de hibernação automaticamente ao abrir e fechar, e tem um trackpad grande, possibilitando clicar em toda a área. Sua bateria duradoura (entre 460 mAh e 600 mAh) mantém a carga independente do iPad.

Capa Everyday Keyboard com suporte para iPad Air 10.9" e iPad Pro 11" £99,99/ €109,99

Capa Pro Keyboard com suporte magnético para iPad Air 10.9" e iPad Pro 11" £139,99 / €149,99

Capa Pro Keyboard com suporte magnético para iPad Pro 12.9" £189,99 / €199,99

Disponibilidade: disponível agora em belkin.com/uk,belkin.com/de e lojas da Belkin na região EMEA.

Kit de mídia disponível para download AQUI.

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

Para consultas da mídia:

Jen Wei

Vice-presidente de comunicações globais e desenvolvimento corporativo

Comms@belkin.com