Faiston celebra metas de vendas superadas após nova marca

A Faiston, empresa especializada em soluções e serviços gerenciados de infraestrutura de TI, acaba de completar três anos com nova marca no mercado e carteira com mais de 100 clientes, dos mais diversos portes e segmentos, e com faturamento acima da meta estipulada para o período.

Formada a partir da reestruturação da IS Tech, fundada em 2001, a Faiston vem, desde 2021, apresentando uma evolução contínua, com índices de crescimento superiores à indústria de TI nos últimos três anos. Segundo a Brasscom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, o setor de serviços em TI registrou um crescimento de 30% em 2022 e 32,9% em 2023.

“Quando a Faiston foi criada, contávamos com 100 profissionais. Hoje, esse número cresceu para mais de 300 colaboradores, mantendo uma taxa de rotatividade baixíssima. Além disso, nossa rede de parceiros homologados atualmente ultrapassa 5 mil, e contribui para termos uma capilaridade robusta. Estamos presentes em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal, atendendo a mais de 5.500 cidades” explica Fernando Schaeffer, CEO da empresa.

Ainda para Schaeffer, o crescimento da empresa, entre outros fatores, acontece pelo posicionamento adotado junto aos clientes. “Desde o início da Faiston estamos focados em entender e mapear as dores dos nossos clientes, atuando de forma proativa e trazendo inovações”, diz.

Portfólio de serviços

Desde a consolidação da operação, a Faiston tem investido fortemente na disponibilidade de soluções e serviços voltados para o Service Desk e serviços gerenciados de infraestrutura de TI, além de soluções como a oferta de hardware as a service. “Temos capilaridade nacional e capacidade de suportar o negócio dos nossos clientes com SLAs agressivos, monitoramento e observabilidade 24/7. Independentemente de o problema estar em um servidor, em um equipamento de rede, firewall, storage ou na quebra de tela de um tablet, estamos prontos para oferecer suporte”, reforça o executivo.

A empresa também tem investido na oferta de serviços e soluções de cibersegurança, um ponto crítico para as organizações atualmente, principalmente no Brasil, cenário de um volume elevado de ataques a empresas e organizações públicas.

Contando com parceiros líderes de mercado, a Faiston tem como objetivo ser o ponto focal na oferta de soluções e serviços gerenciados de infraestrutura de TI. Na opinião de Fernando, “O ambiente de TI atualmente é extremamente complexo, envolve diversas tecnologias, e o cliente não pode lidar com muitos fornecedores ao mesmo tempo, afinal, esse não é seu core business. As empresas precisam contar com integradores ágeis, que orquestrem toda essa estrutura, seja no modelo full outsourcing, utilizando nossos squads, centro de serviços compartilhados ou on-premises”.

Para o futuro, a Faiston seguirá expandindo seus serviços e o time, com o objetivo de se tornar, até 2030, um dos maiores integradores de tecnologia do país.

