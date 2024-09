Custo médio de funeral equivale a 54 dias de trabalho

Em média, um funeral no Brasil custa R$ 2,5 mil, o equivalente a 54 dias de trabalho para quem ganha um salário mínimo ? atualmente fixado em R$ 1.412.



O dado é de uma pesquisa feita em 2021 (ano mais recente com informações disponíveis) pela Associação Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários (Abredif) e divulgado pelo jornal Estado de Minas.

Bernardo Madsen, sócio fundador da Ciclo Assist, empresa que oferece planos funerários e outras assistências, vê o dado como preocupante.



Um detalhe importante é que, por ser datada de 2021, a média de R$ 2,5 mil pode ter sofrido alterações, além do fato de que há variações nos preços conforme a cidade, estado e de como a família deseja que seja o funeral, pondera Madsen.

“O dado revela a discrepância entre o custo dos serviços funerários e os salários no país. Destaca também a desigualdade econômica e a dificuldade que muitas famílias enfrentam para arcar com despesas inesperadas, com a falta de poupança ou redes de segurança financeira para a maioria da população”, argumenta.

Perder um ente querido já é uma situação dolorosa por si só e a família ter que lidar com altas despesas inesperadamente acaba tornando o processo mais complicado, explica Madsen.

“Além do impacto financeiro, essa realidade gera um estresse adicional em momentos emocionalmente delicados, reforçando a necessidade de políticas públicas que regulem os custos funerários, aumentem os salários e incentivem a criação de poupanças para emergência”, diz.

Madsen afirma que muitas pessoas optam por planos funerários como uma alternativa para aliviar o impacto financeiro. Nesses casos, o pagamento de mensalidades com valores reduzidos dá direito a uma cobertura para as despesas, fazendo com que as famílias não precisem fazer desembolsos elevados e inesperados em momentos de necessidade.

“Além de oferecer proteção financeira, muitos planos funerários incluem assistência em todo o processo, como organização do serviço, documentação e apoio logístico. Isso permite que as famílias se concentrem no luto, sem a preocupação com as questões econômicas e burocráticas que um funeral envolve”, acrescenta Madsen.

Madsen finaliza pontuando que os planos funerários da Ciclo, por exemplo, ainda oferecem assistências que podem ser utilizadas em vida, como assistência residencial, assistência auto e moto - que contemplam serviços como encanador, eletricista e reboque 24h, reembolso de medicamentos, descontos em farmácias e lojas parceiras, entre outros.

