Obesidade compromete as articulações dos cães

A obesidade entre cães tornou-se uma preocupação crescente na medicina veterinária, especialmente devido ao seu impacto devastador na saúde geral e nas articulações dos pacientes caninos. A Hill's Pet Nutrition, focada em nutrição animal, está na linha de frente das soluções nutricionais com o lançamento da Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility, um produto que cuidará tanto da obesidade quanto das doenças articulares dos cães.

A obesidade canina, que afeta aproximadamente 40% dos cães em áreas urbanas como São Paulo (Tese de Mariana Y. H. Porsani, defendida no Departamento de Clínica Médica (VCM) da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP), não é apenas uma questão estética. Ela está intrinsecamente ligada a diversas comorbidades, como problemas respiratórios, pele e, principalmente, a osteoartrite (OA), uma condição dolorosa que envolve a degradação progressiva da cartilagem articular e inflamação crônica. Flavio Lopes da Silva, supervisor de Assuntos Veterinários da Hill's Pet Nutrition, destaca que "animais com sobrepeso apresentam uma inflamação natural, por isso é essencial priorizar a saúde das articulações e promover o bem-estar deles".

O tecido adiposo, além de armazenar energia, atua como um órgão endócrino, liberando adipocinas, como a leptina (normalmente conhecido por sua relação com apetite), que desempenham um papel fundamental na inflamação e degradação das articulações. Este processo inflamatório é exacerbado pela obesidade, aumentando significativamente o risco e a gravidade da osteoartrite, uma condição debilitante que compromete severamente a qualidade de vida dos cães.

Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility: apoio na perda de peso e na saúde das articulações

A Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility é clinicamente comprovada para ajudar cães a perder peso de forma saudável e melhorar a mobilidade articular em até 21 dias. Esta formulação combina ácidos graxos ômega-3 (EPA e DHA), glicosamina, e sulfato de condroitina, ingredientes essenciais que não apenas promovem a perda de peso, mas também auxiliam na reparação e manutenção das articulações.

Estudos clínicos robustos confirmam que o ômega-3 (EPA+DHA) presentes na fórmula são altamente eficazes no manejo da osteoartrite, contribuindo para a redução significativa da inflamação e da dor articular. Cães que seguem essa dieta apresentam melhorias notáveis em sua mobilidade, sendo capazes de retomar atividades como caminhar, correr e brincar, além de subir escadas com maior facilidade. "O EPA atua como anti-inflamatório e ajuda a interromper a inflamação e degradação da cartilagem", esclarece Flavio.

A importância do controle de peso e saúde articular nos cães

A prevenção e o tratamento da obesidade são fundamentais para minimizar os danos articulares e garantir melhor qualidade de vida para os cães. Um manejo nutricional adequado, aliado à suplementação de nutrientes específicos, não só retarda a progressão da osteoartrite como também reduz a necessidade de medicamentos, promovendo um bem-estar geral duradouro para os pets.

A Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility está disponível em formatos seco e úmido, para ajudar os cães a manterem um peso saudável e articulações fortes. A transição para esta dieta deve ser feita gradualmente e sob orientação veterinária para maximizar os benefícios.

Os tutores encontram a Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility nas principais lojas especializadas em todo o Brasil, tanto online quanto físicas. A Hill's Pet Nutrition reafirma seu compromisso com a saúde dos pets, garantindo que todos os cães possam viver de forma mais ativa e saudável, independentemente de sua idade ou condições de saúde.

Mais informações sobre a Hill's Prescription Diet Metabolic + Mobility e orientações detalhadas sobre o manejo de peso e saúde articular, podem ser consultadas no site ou com o veterinário de confiança.

