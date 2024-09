A Andersen Global continua unificando sua plataforma africana, pois a MAJ Consulting, uma empresa colaboradora sediada em Ruanda desde 2022, torna-se a mais recente firma-membro a se juntaràorganização global e adotar a marca.

Fundada em 2015 e liderada pelo diretor-geral James Muigai, a Andersen em Ruanda é uma empresa de consultoria tributária e empresarial de serviço completo que trabalha em estreita colaboração com clientes locais e internacionais para oferecer soluções inovadoras. A empresa é especializada em compliance tributário, consultoria para investidores, consultoria de risco, consultoria de gestão, relatórios financeiros e gerenciamento de folha de pagamento.

“Nossa firma combina experiência global com profundo conhecimento local para enfrentar desafios empresariais complexos em Ruanda e em toda a África”, disse James. “Agora, como uma firma-membro da Andersen Global, poderemos oferecer um serviço abrangente e de classe mundial que cria valor duradouro e impulsiona o crescimento para nós, tanto regionalmente quanto internacionalmente”.

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, disse: “A integração da Andersen em Ruanda enfatiza nosso compromisso em expandir nossa presença na África e aprimorar nossa capacidade de oferecer um serviço multidisciplinar e integrado em todo o continente. James e sua equipe estão alinhados com nossos valores, e sua expertise fortalece ainda mais nossa plataforma enquanto continuamos a construir uma organização global líder”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação globalmente. Fundada em 2013 pela firma-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 17.000 profissionais espalhados pelo mundo e está presente em mais de 475 locais por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras.

