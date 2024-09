Importação: Duimp inicia em outubro com mudanças

As operações de importação que, atualmente, são realizadas pelo sistema Siscomex LI/DI passarão a ser realizadas de forma faseada por meio da Duimp (Declaração Única de Importação) no Portal Único de Comércio Exterior a partir de outubro de 2024. A informação foi divulgada pela Secex/MDIC (Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e a Secretaria Especial da RFB/MF (Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda) em maio.

A primeira etapa, que terá início em outubro de 2024, prevê a migração somente das operações de importações marítimas para consumo sob regimes aduaneiros especiais e não sujeitas a licenciamento. Além disso, contará com a atualização do trânsito aduaneiro para liberação de mercadorias em zonas secundárias.

Já a segunda etapa, que se iniciará no primeiro trimestre de 2025, ampliará significativamente o número de empresas impactadas, pois deverá contemplar as importações via modal aéreo e operações sujeitas a controle administrativo, além de compras externas amparadas pelos regimes de Drawback Suspensão e Isenção. A terceira fase, por sua vez, deve ocorrer no segundo semestre de 2025 com a expansão da migração para importações terrestres e aquelas realizadas sob o regime da Zona Franca de Manaus.

Nesse contexto de mudanças, a Mainô, empresa que atua com soluções tecnológicas para organizações da área de importações, realiza a 8ª adição do MBC (Mainô Business Conference) no próximo dia 18 de outubro de 2024, em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). O evento reúne anualmente profissionais do ramo de importação, entre importadores, executivos de alto nível (C-Levels), especialistas e influenciadores.

Este ano, o evento de networking, aprendizado e inovação trará como temática central “Da estratégia ao mercado: dominando cada etapa do novo processo de importação”. O encontro deve abordar temas para quem busca aprender, de forma prática, a navegar por cada fase do novo processo de importação que estará em vigor até o fim de 2025.

O encontro contará com a participação de diversos palestrantes, como Leonardo Schmidt (Interfreight), Eduardo Ferreira (Mainô), Milton Gato (Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados), Tânia C. Pryplotski (Lta Consultoria e Assessoria) e Amanda Pires (Onesubsea SLB), além de outros a serem confirmados.

Eduardo Ferreira, CEO da Mainô, empresa que oferece um sistema de gestão (ERP) especializado em importação, destaca que as principais mudanças para o processo de importação que devem ser levadas em consideração pelo importador no processo do Duimp estão relacionadas ao Catálogo de Produtos: "O catálogo de produtos deve ser considerado um ativo do importador. Uma boa gestão do catálogo de produtos, feita com planejamento, é a chave para que o importador possa aproveitar ao máximo os benefícios da Duimp", afirma.

Para Eduardo, o MBC 2024 pode auxiliar pessoas físicas e jurídicas que irão realizar esta declaração: “No MBC 2024, vamos trazer especialistas do mercado para tratar sobre cada uma das etapas do NPI (Novo Processo de Importação), realizar dinâmicas para gerar uma imersão ainda maior no tema e promover networking, que é um dos pilares do evento”.

O CEO da Mainô observa que os pilares do MBC são: importação, inovação, networking e negócios. “Além disso, vamos trazer tanto a visão do setor público quanto privado em relação ao NPI”.

Eduardo revela que o MBC 2024 terá um painel promovido pelo Sindaerj (Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio de Janeiro) com a participação da Receita Federal. “Assim, os participantes poderão tirar todas as suas dúvidas e se aprofundar ainda mais no tema através de fontes oficiais”, afirma. “Vale ressaltar que a transição para a Duimp começa em outubro, mesmo mês do MBC, mas apenas para um grupo muito limitado de empresas. Até lá, muitas novidades poderão surgir em relação ao processo”, conclui.

