Projeto propõe nova abordagem para fábrica de papelão

Recentemente, a Granieri Engenharia foi contratada para substituir uma máquina de produção de papelão ondulado em uma fábrica de papel e papelão, o que exigiu uma série de adequações estruturais no galpão da planta.

A empresa, especializada em manutenção e expansão de plantas, tem foco na prevenção de falhas e na preservação de estruturas críticas essenciais para a continuidade das linhas de produção. O portfólio de projetos executados, mostra a capacidade de operar ininterruptamente durante paradas programadas de produção, minimizando os impactos operacionais e garantindo a continuidade das atividades da indústria.

“Fomos acionados para realizar a substituição de uma máquina de produção de papelão ondulado em uma planta industrial, o que demandou uma série de intervenções estruturais e logísticas para garantir a instalação adequada do novo equipamento importado pelo cliente,” explica o diretor da Granieri Engenharia, Jônatas Granieri.

Granieri detalha que o projeto incluiu o rompimento do solo do galpão existente, seguido por uma escavação meticulosa para a montagem da ferragem da estrutura de suporte e, posteriormente, a concretagem dos trilhos, conforme o projeto executivo elaborado pelos projetistas industriais.

“Este detalhe foi essencial para garantir que não houvesse torção no perfil do papelão durante o início dos trabalhos de produção. Utilizamos técnicas avançadas de medição e chumbamento, o que permitiu à equipe alcançar o nivelamento perfeito, preservando a qualidade do produto e a integridade do maquinário,” afirma Granieri.

A execução do projeto foi coordenada durante uma parada programada de produção, entre quinta-feira e domingo da mesma semana, evidenciando a capacidade da Granieri Engenharia de operar com eficiência em janelas curtas de tempo. A obra foi concluída dentro do prazo estipulado, com uma carga horária intensiva de 18 horas de trabalho ininterrupto por dia, graças a um esquema de turnos de revezamento entre as equipes.

“Essa operação demonstra nossa capacidade em projetos industriais e gestão de intervenções em ambientes de produção, minimizando o impacto no fluxo operacional dos nossos clientes”, conclui Granieri.

Website: https://www.granieriengenharia.com.br/