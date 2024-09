JEOL Ltd. (TOKYO:6951)(presidente e CEO: Izumi Oi) anuncia o lançamento do novo polidor CROSS SECTION POLISHER™ IoT IB-19540CP / CROSS SECTION POLISHER™ COM RESFRIAMENTO IB-19550CCP para microscópios eletrônicos em 4 de setembro de 2024.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240903419158/pt/

CROSS SECTION POLISHER™ IB-19540CP (Photo: Business Wire)

O polidor CROSS SECTION POLISHER™ (CP) é amplamente utilizado nas áreas de peças eletrônicas, cerâmica, ciências biológicas, metal, bateria e polímero. A seção transversal uniforme de alta qualidade mecânica pode ser facilmente preparada para materiais complexos e amostras frágeis.

Com um registro de vendas de mais de 2.000 unidades desde seu lançamento em 2003, o CP tem sido uma ferramenta essencial para o pré-tratamento.

O IB-19540CP / IB-19550CCP foi aperfeiçoado com maior facilidade de uso. A incorporação da nova GUI e da IoT (Internet das Coisas) melhora ainda mais a facilidade de uso e permite o controle remoto e o monitoramento do processo de moagem pelo PC. A fonte de íons de alto rendimento e o sistema de resfriamento de alto rendimento permitem a preparação de uma seção transversal suave rapidamente com menos danos.

Principais recursos

1. Nova GUI e Internet das Coisas (IoT)

A incorporação de uma nova GUI torna as etapas de operação fáceis de entender.

A configuração fácil é possível seguindo o fluxograma no painel de controle.

As funções predefinidas estão disponíveis para salvar e recuperar as condições do processo adaptadas a aplicações específicas ou tipos de amostras.

A conexão com a LAN fornece acesso e controle remotos por meio de um navegador da Web para o CP.

É possível monitorar e ajustar o processo de fresagem em vários CPs.

2. Fonte de íons de alto rendimento

A fonte de íons de alto rendimento é equipada como padrão.?A densidade da corrente de íons foi aprimorada com a otimização do eletrodo da fonte de íons e o aumento da tensão de aceleração. A taxa de moagem da seção transversal padrão agora é de 1.200 μm/h* e ajudará a reduzir o tempo necessário para o processamento.

*Fresagem de 1 h, equivalente a Si, distância da borda: 100 μm

3. Sistema de resfriamento de alto rendimento

O sistema de resfriamento de alto rendimento e a nova GUI permitem a operação automática desde o resfriamento até o retornoàtemperatura ambiente. Assim, o tempo de espera foi reduzido e isso ajuda a diminuir o tempo necessário para o trabalho.

É possível aspirar o tanque de nitrogênio líquido do lado do CP para manter o tempo de retenção do resfriamento e a temperatura de resfriamento da amostra.

Meta anual de vendas de unidades

180 unidades/ano

Link relacionado

Informações sobre o produto: polidor CROSS SECTION POLISHER™ IB-19540CP / CROSS SECTION POLISHER™ COM RESFRIAMENTO IB-19550CCP

https://www.jeol.com/products/scientific/cp/IB-19540CP_IB-19550CCP.php

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tóquio, 196-8558, Japão

Izumi Oi, presidente e CEO

(Código da ação: 6951, Tokyo Stock Exchange Prime Market)

www.jeol.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240903419158/pt/

JEOL Ltd.

Divisão de Vendas de Instrumentos de Ciência e Medição

TEL.: +81-3-6262-3567

https://www.jeol.com/contacts/products.php