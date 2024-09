A NetApp® (NASDAQ: NTAP), pioneira em infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje Gus Shahin como vice-presidente executivo de Tecnologia e Operações de Negócios da empresa. Reportando-se ao CEO George Kurian, Shahin liderará operações críticas de negócios, fornecendo uma base sólida para acelerar o crescimento e promover a execução multifuncional em quatro pilares-chave da empresa – Tecnologia da Informação, Operações, Segurança Global e Excelência em Processos Corporativos.

Shahin ingressa na NetApp vindo da Flex, onde ocupou diversos cargos de liderança ao longo de seus 25 anos na empresa, incluindo vice-presidente de Soluções Globais de Cadeia de Suprimentos, diretor de TI (CIO) e presidente de Processos de Negócios para a equipe de Serviços Globais de Negócios.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Gus na NetApp, em nosso recém-criado cargo de vice-presidente executivo de Tecnologia e Operações de Negócios”, disse George Kurian, CEO da NetApp. “A combinação distinta de experiência em liderança de Gus, na interseção entre tecnologia e operações, o torna singularmente qualificado para liderar a ampliação dos nossos esforços de transformação digital, reimaginando e simplificando nossos processos enquanto abraçamos novas oportunidades de negócios. Com sua liderança, estou confiante de que vamos aprimorar ainda mais nossas operações e realizar plenamente nosso potencial de crescimento”.

Shahin é bacharel em engenharia mecânica pela University of Southwestern Louisiana e mestre em engenharia mecânica pela University of Western Ontario e tem mais de 25 anos de experiência na condução de estratégias corporativas de TI, liderando iniciativas de transformação digital e aprimorando operações comerciais globais. Ao longo de sua carreira, Shahin ocupou vários cargos de liderança e foi responsável pelo desenvolvimento e implantação de soluções de inovação, suporte de TI para clientes e segmentos e implementações globais de sistemas de TI da cadeia de suprimentos principal, entre outros.

“É um privilégio ingressar na NetApp em um momento tão crucial para o setor de tecnologia, especialmente com o rápido avanço das tecnologias digitais e de IA”, disse Gus Shahin, vice-presidente executivo de Tecnologia e Operações de Negócios na NetApp. “Meu foco será preparar a empresa tanto para o crescimento de curto prazo quanto para o futuro, gerenciando e transformando áreas críticas e proporcionando uma base sólida para um progresso sustentável. Estou ansioso para impulsionar a transformação e a inovação, posicionando ainda mais a NetApp como a empresa de infraestrutura inteligente de dados”.

A NetApp é a empresa original de infraestrutura de dados inteligente, que combina armazenamento de dados unificado, serviços de dados integrados e soluções de CloudOps para transformar um mundo de disrupção em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando a observabilidade e a IA para possibilitar a melhor gestão de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento em nível empresarial nativamente integrado nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade perfeita. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem por meio de ciber-resiliência superior, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções de CloudOps fornecem otimização contínua de desempenho e eficiência por meio de observabilidade e IA. Independentemente do tipo de dados, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp, você pode transformar sua infraestrutura de dados para realizar as possibilidades de seu negócio.

