Inteligência Artificial promoverá a sustentabilidade nos negócios

A Inteligência Artificial desempenha um papel cada vez mais crucial na transformação da empresa, abrindo portas para soluções inovadoras que impulsionam a eficiência energética e contribuem significativamente para a redução de emissões de gases poluentes.

Soluções de eficiência energética trazidas pela Inteligência Artificial (IA) incluem a identificação de pontos de perda de energia em plantas industriais e recomendações de economia de energia baseadas em dados processados em tempo real.

“Para as empresas, os benefícios incluem ganho energético em unidades ou plantas, diminuição de riscos relacionados à infraestrutura, propiciando a redução de custos com manutenção”, pontua Vininha F. Carvalho, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Estudo realizado pelo Minsait, Ascendant - Maturidade Digital 2023-24, Inteligência Artificial, aponta que 72% das empresas incorporaram a IA aos seus processos de eficiência operacional, enquanto 34% o fizeram com o objetivo de melhorar a tomada de decisões e 31% com o intuito de melhorar a experiência de clientes e colaboradores.

Segundo Henrique Flôres, cofundador da Contraktor Tecnologia S/A, na prática, a IA pode potencializar a organização de contratos, identificando inconformidades de forma proativa e automatizada, evitando demandas judiciais desnecessárias no futuro, além de ajudar na prevenção das fraudes e na aplicação da lei anticorrupção, e na modernização da controladoria financeira, com um controle efetivo sobre os tributos e oportunidades fiscais. Provêm ainda subsídios para auxiliar na tomada de decisão, por conselheiros e administradores, imperioso para a boa governança.

O Panorama 2024 da American Chamber of Commmerce (Amcham) mostra o empresariado brasileiro consciente sobre o valor estratégico da tecnologia e da agenda ESG. “Ao mesmo tempo em que as empresas buscam incorporar os benefícios de inovações tecnológicas como a inteligência artificial e Big Data, elas têm evoluído em suas responsabilidades com o meio ambiente e com a sociedade. Esses fatores serão decisivos para o êxito, a relevância e a própria existência dos negócios”, avalia Abrão Neto, da Amcham.

A tecnologia oferece uma variedade de soluções para impulsionar práticas sustentáveis. A inteligência artificial será cada vez mais usada para fins estratégicos, incluindo a tomada de decisão das lideranças e como referência para o desenvolvimento de novos produtos e modelos de negócio, demonstrando o papel fundamental da tecnologia como impulsionadora do ESG”, finaliza Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news