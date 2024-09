Amanrasa instala 15 Lixeiras nas Praias de Manguinhos e Rasa em Búzios

Em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, a Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) deu mais um importante passo na preservação ambiental e no ordenamento das praias da região. Como parte do compromisso contínuo com a melhoria da gestão de resíduos e a manutenção de espaços públicos limpos, a associação iniciou a instalação de 15 novas lixeiras personalizadas em locais estratégicos nas praias de Manguinhos e Rasa.

Essa ação, que foi anunciada na última assembleia da associação, faz parte de uma série de iniciativas destinadas a criar um ambiente mais seguro, organizado e acessível para todos. "Nosso objetivo é garantir que as praias de Manguinhos e Rasa permaneçam limpas e bem cuidadas, proporcionando um espaço onde moradores e turistas possam desfrutar da natureza com conforto e respeito ao meio ambiente," afirma Kiki Lessa, presidente da Amanrasa.

Além das lixeiras, a Amanrasa também instalou câmeras de segurança em 8km de orla colaborando com a Polícia Militar e a Prefeitura, a Amanrasa continua acompanhando de perto importantes obras de drenagem, que estão sendo realizadas pela Prefeitura na região, e participa ativamente do projeto Esgoto Zero, entre outras iniciativas, como o site de notícias e utilidade pública www.amanrasa.org.com.br, que visam a melhoria da qualidade de vida dos moradores e visitantes.

"A instalação dessas lixeiras é um passo significativo em nossa missão de preservar o meio ambiente e manter nossas praias organizadas. Mas não paramos por aqui – estamos sempre atentos às necessidades da nossa comunidade e buscamos soluções práticas e eficazes para os desafios que surgem," destaca Kiki Lessa.

Website: http://www.amanrasa.org.br