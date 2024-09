A Feira Internacional da Construção Civil, Feicon, levou o título de “Feira de Negócios e Exposição B2B” do ano no Prêmio Live Marketing, que elege os melhores cases e empresas entre agências, fornecedores e profissionais que organizam ações e experiências para marcas e eventos corporativos. O resultado foi anunciado em 30/07.

A edição da Feicon deste ano, realizada entre os dias 2 e 5 de abril, reuniu mais de 100 mil visitantes de todas as regiões do Brasil e também de outros 70 países. Com crescimento de 31% no número de expositores na comparação com o evento de 2023, atingiu a marca de 480 mil leads qualificados, ou seja, com real potencial de geração de negócios.

Entre as atrações, espaços para troca de conhecimento, como ENIC, Encontro VMC, Simpósio e Espaço Sincomavi, Núcleos de Conteúdo de Construção e Varejo, Rotas de Tecnologia e Sustentabilidade, além de um lounge só para influenciadores, que reuniu dezenas de canais digitais para repercussão de marcas e lançamentos.

Lucas Pimentel, diretor de marketing da RX, ressalta que "a conquista é o resultado do compromisso da RX em oferecer soluções e produtos inovadores, impulsionados pela expertise global e pela equipe altamente qualificada".

Website: http://www.feicon.com.br