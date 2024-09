A empresa de gestão inteligente de energia Eaton anunciou hoje que está expondo seu crescente portfólio de soluções de baixa tensão de pós-venda para o mercado de veículos elétricos (VE) na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) na Automechanika Frankfurt, de 10 a 14 de setembro, no estande nº D11, pavilhão 3.

“Estamos entusiasmados em expandir nosso portfólio de pós-venda na EMEA com a adição de nosso conjunto de conexões de energia, proteção de energia e tecnologias de baixa tensão para atender a uma ampla gama de veículos elétricos", disse Tim Bauer, Vice-Presidente de Pós-Venda do Grupo de Mobilidade da Eaton. "O crescimento de veículos elétricos na região está superando a maioria das outras regiões do mundo, então vemos uma grande oportunidade de oferecer a nossos clientes a ampla gama de produtos e soluções de que precisam."

Conversor DC/DC para reduzir a tensão ao alimentar acessórios

O conversor DC/DC da Eaton recebe energia de um sistema de 48 V e a converte a 24 V. A unidade bidirecional então a converte ainda mais a 12 V para uso em sistemas de baixa tensão. Esta função equalizadora, em conjunto com a bateria de 12 V ou um sistema de bateria dividida de 24 V, garante que o equipamento essencial, incluindo freios antibloqueio e direção hidráulica, funcione em caso de falha de energia.

Ilhós Eaton - leves e resistentes a vibrações severas

Os ilhós da Eaton oferecem centenas de configurações para dar suporte a veículos que operam no mercado EMEA e em outros lugares do mundo. Os ilhós são compostos de materiais de alta qualidade para torná-los leves, mais resistentes a vibrações severas e capazes de proporcionar uma longa vida útil dos componentes que cumpre ou supera os requisitos do cliente.

Terminais de bateria estampados

Os terminais de bateria estampados da Eaton oferecem vários benefícios, incluindo maior desempenho do ciclo de energia em comparação a terminais fundidos ou forjados, além de economia de peso em muitas aplicações. Os terminais de bateria estampados são personalizáveis ??e compatíveis com configurações de bornes de bateria SAE, DIN, IEC e JIS.

Fusíveis EVK da série Bussmann da Eaton otimizados para veículos elétricos de alta potência

Os fusíveis EVK da série Bussmann® da Eaton apresentam classificações de até 1.000 V em corrente contínua (VDC) de até 600 A, permitindo que atendam aos requisitos de uso em novos veículos elétricos de alta potência.

Os fusíveis híbridos e elétricos da Eaton são projetados para gerenciar e proteger os sistemas de carregamento de veículos elétricos comerciais, de passageiros e de alto desempenho, como carros esportivos e grandes veículos utilitários esportivos.

Gestão de circuitos de alta potência mVEC

O 'multiplexed Vehicle Electrical Center' (mVEC) oferece supervisão econômica da CAN Network para circuitos de alta potência na distribuição de energia do veículo. O mVEC, classificado em 200 A, pode ser configurado para oferecer várias funções de proteção e comutação de circuito OEM, usando fusíveis, relés e disjuntores padrão da indústria, com o status e o controle de cada circuito acessíveis mediante mensagens abertas J1939 CAN.

Controles remotos OMNEX ideais para ambientes severos

Produtos de controle remoto OMNEX Trusted Wireless ™ da Eaton vêm sendo utilizados ??para controlar a distância máquinas de alto valor em ambientes severos, incluindo mineração, construção, agricultura, locomotivas e mercados marítimos, com máxima confiabilidade, precisão e durabilidade.

A Eaton é uma empresa inteligente de gestão de energia dedicada a proteger o ambiente e a melhorar a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo. Fabricamos produtos para os mercados de centrais de dados, serviços públicos, industriais, comerciais, de construção de máquinas, residenciais, aeroespaciais e de mobilidade. Somos orientados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de modo sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia, hoje e no futuro. Ao capitalizar as tendências mundiais de crescimento da eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para fontes de energia renováveis, ajudando a resolver os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e formar uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e para as futuras gerações.

A Eaton foi fundada em 1911 e está cotada na Bolsa de Valores de Nova York há mais de um século. Relatamos receitas de US$ 23,2 bilhões em 2023 e atendemos clientes em mais de 160 países. Para mais informação, acesse www.eaton.com. Siga-nos no LinkedIn.

