Expominas recebe importante evento do setor hospitalar

Nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2024, Belo Horizonte será palco de um dos mais importantes eventos do setor hospitalar no Brasil: a Expo-Hospital Brasil 2024. Realizada no Expominas, a feira reunirá mais de 300 marcas fornecedoras do setor, sendo uma plataforma para quem busca se destacar no mercado, promover inovações e estabelecer parcerias estratégicas.

A atividade tem como foco atrair um público composto por gestores, compradores, engenheiros clínicos, nutricionistas, enfermeiros, médicos, profissionais de hotelaria hospitalar, técnicos em radiologia, fisioterapeutas e farmacêuticos entre outros cargos, contemplando todo o ecossistema da saúde. O evento é direcionado para os profissionais responsáveis pela tomada de decisões de compra e especificação de aquisições em hospitais, clínicas e outras instituições de saúde.

Pela primeira vez a iniciativa contará com a presença de empresas do exterior, a Expo-Hospital Brasil também compreende a realização de mais de 30 congressos específicos para o setor da saúde, com oferta de conteúdo para todo ecossistema.

"A Expo-Hospital Brasil é um evento essencial para o setor de saúde, reunindo os principais profissionais e empresas do país em um só lugar. Aqui, gestores e tomadores de decisão têm a oportunidade de conhecer as últimas inovações, estabelecer conexões estratégicas e expandir seus negócios. Nosso objetivo é criar um ambiente propício para a troca de ideias, promoção de soluções inovadoras e crescimento do setor hospitalar, impactando diretamente na qualidade dos serviços de saúde prestados à população”, destaca o organizador do evento, Fernando Kutova.

Com uma agenda de palestras, workshops e lançamentos de produtos, a iniciativa será o centro das inovações do setor. Durante a atividade, empresas de destaque irão apresentar suas soluções e tecnologias para o mercado hospitalar, proporcionando aos participantes a oportunidade de atualizar seus conhecimentos e práticas. Além disso, congressuais realizados em parceria com as principais entidades setoriais do estado garantirão a qualificação dos profissionais presentes.

A iniciativa também vai contar com nomes de peso, como Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, Paulo Nigro, CEO do Hospital Sírio Libanês de São Paulo, Lídia Abdalla, Presidente do Grupo Sabin e vários outros de grande envergadura, que marcarão presença na sexta edição de um importante acontecimento da saúde do estado.

A Expo-Hospital Brasil é uma oportunidade para empresas que desejam fechar negócios com instituições de saúde em todo o país. Para os profissionais do setor, é uma ocasião de atualização e networking com os maiores especialistas da área. O evento contribui para o fortalecimento de marcas, apresentação de produtos e serviços e para a construção de parcerias comerciais estratégicas.

Em sua última edição, a feira reuniu cerca de 10 mil profissionais da saúde, de mais de 400 munícipios de 23 estados brasileiros, demonstrando sua abrangência nacional e a diversidade de participantes. A expectativa para 2024 é aumentar ainda mais esses números.

Serviço Expo-Hospital Brasil 2024

Data: 24 a 26 de setembro (terça, quarta e quinta-feira)

Horário: de 13h30 às 20h

Local: Expominas - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG

Website: https://expodental.com.br/index.asp