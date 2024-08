Mercado de consórcios registra crescimento e novas tendências em 2024

O mercado de consórcios no Brasil continua a apresentar um desempenho favorável. Segundo dados mais recentes da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o setor registrou um aumento de 10,8% no volume total de negócios em comparação ao ano anterior, refletindo um interesse crescente dos brasileiros por essa modalidade de compra. O Consórcio Santa Emília destaca os principais avanços e tendências que estão moldando o cenário atual dos consórcios no país.

Nos últimos anos, o mercado de consórcios tem se expandido, com um aumento no número de adesões e no volume de recursos movimentados. Em 2024, o setor alcançou um crescimento anual de 12%, superando a marca de R$ 100 bilhões em ativos geridos. Esse crescimento é impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo as taxas de juros, a instabilidade econômica e a busca por alternativas de crédito mais acessíveis.

"Como diretor do Consórcio Santa Emília, tenho observado de perto as dinâmicas do mercado de consórcios. Este setor tem demonstrado uma resiliência impressionante e uma capacidade notável de adaptação às mudanças econômicas e às demandas dos consumidores”, explica Manoel Barros.

Segundo Barros, o mercado de consórcios tem se consolidado como uma alternativa atrativa para quem busca adquirir bens ou serviços de maneira planejada e sem a necessidade de recorrer a financiamentos tradicionais. "A flexibilidade dos planos e a ausência de juros são aspectos que têm atraído cada vez mais clientes", comenta o diretor.

Perfil do Consorciado

O perfil do consorciado tem se diversificado. Antigamente dominado por um público mais tradicional, o mercado tem atraído cada vez mais jovens e profissionais em início de carreira, que veem nos consórcios uma alternativa viável para realizar sonhos como a compra de imóveis e veículos.

Além dos números, os consórcios têm um impacto social significativo, promovendo a inclusão e democratização do acesso a bens e serviços. "A possibilidade de adquirir produtos de maior valor com parcelas acessíveis é um atrativo que favorece a mobilidade econômica e contribui para a estabilidade financeira das famílias brasileiras", explica Barros.

Para o futuro, a empresa e o setor apresentam expectativas que incluem a manutenção do crescimento, impulsionado por uma economia mais estável e pela contínua inovação tecnológica.

Barros comenta que o Consórcio Santa Emília registrou resultados excepcionais no setor de consórcios neste último período. "Comparado ao mesmo período do ano passado, registramos um impressionante crescimento de 49%, quando o mercado cresceu 10%”.

Website: http://www.consorciosantaemilia.com.br