A Statistics & Data Corporation (SDC), líder global em serviços de biometria e soluções tecnológicas para ciências biológicas, anuncia o lançamento de sua solução revolucionária Bring Your Own Device (BYOD, Traga o seu próprio dispositivo) electronic Patient Reported Outcomes (ePRO, Resultados eletrônicos relatados por pacientes), idealizada para transformar a maneira como os ensaios clínicos são realizados.

Esta plataforma de última geração com boa relação custo-benefício foi criada para eliminar completamente o papel do processo de ensaios clínicos. Em uma era em que a flexibilidade e a eficiência são fundamentais, a solução BYOD ePRO da SDC Capture possibilita aos participantes utilizarem seus dispositivos pessoais. Isso abre caminho para uma maior eficiência, recrutamento com menos sobrecarga para o paciente, adesão do paciente e qualidade de dados aprimorada, que resultam em ensaios otimizados e na realização de endpoints.

“Estamos muito entusiasmados em apresentar esta solução inovadora e econômica que atende às necessidades em evolução dos ensaios clínicos”, disse o Dr. Richard Abelson, CEO da SDC. “Nossa solução BYOD ePRO representa um avanço significativo na eliminação do papel, aprimoramento da experiência do participante e otimização da eficiência dos ensaios. Estamos confiantes de que oferecerá resultados excepcionais de forma mais econômica e eficiente do que qualquer outra tecnologia dos concorrentes.”

Faith Kolb, COO da SDC, acrescentou ainda: “O SDC Capture BYOD é uma parte integral de nossa estratégia de crescimento do produto. Continuamos a concentrar os nossos recursos e a investir de maneira eficiente no desenvolvimento e otimização de tecnologias que devem levaràpróxima geração de soluções de pesquisas clínicas.”

A solução BYOD ePRO da SDC Capture está agora disponível para implementação. Para mais informações sobre como esta tecnologia inovadora pode aprimorar seus ensaios clínicos e nossas iniciativas em andamento, acesse www.sdcclinical.com.

Sobre a SDC:

A Statistics & Data Corporation (SDC) oferece serviços de ensaios clínicos de alta tecnologia para parceiros farmacêuticos, biológicos, de dispositivos médicos/diagnósticos e CROs desde 2005. Com biometria líder do setor (bioestatística, gerenciamento de dados, IRT, relatórios de segurança) e tecnologias integradas (EDC/RTSM, ePRO/eCOA, eSource, visualizações/armazenamento de dados etc.) em nossa essência, nossas ofertas são totalmente escaláveis, desde a consultoria estratégica até o suporte de serviço completo para seus programas clínicos. Estamos empenhados em oferecer equipes experientes que assumirão a responsabilidade por suas necessidades e estarão positivamente envolvidas em seus projetos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

