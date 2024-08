A empresa esportiva PUMA designou Indrajeet Sen (38) como Vice-Presidente Sênior de Suprimentos do Grupo PUMA, assumindo as responsabilidades operacionais da função de Diretora de Suprimentos. A Diretora de Suprimentos da PUMA, Anne-Laure Descours, decidiu não estender seu contrato com o conselho e irá apoiar a empresa como consultora externa na área de sustentabilidade.

Em sua nova posição, Indy irá supervisionar o suprimento mundial e o desenvolvimento de calçados, vestuário e acessórios, bem como operações e sustentabilidade, se reportando diretamenteàDiretora de Produtos da PUMA, Maria Valdes. Ele terá sua base em Xiamen, China. Indy está na PUMA desde 2016, mais recentemente atuando como Vice-Presidente de Suprimentos e Desenvolvimento de Calçados. Antes de ingressar na PUMA, trabalhou como Diretor Global de Qualidade para o varejista alemão de calçados, Deichmann.

"Indy tem sido essencial ao nosso sucesso em calçados", disse Arne Freundt, Diretor Executivo da PUMA. "Ele se destacou em vários cargos importantes, ao administrar habilmente os desafios da pandemia de COVID, diversificar nossa cadeia de fornecimento e impulsionar uma excepcional eficiência operacional. O enfoque inovador de Indy, a mentalidade de colocar as pessoas em primeiro lugar e a dedicação incansável de desafiar continuamente o 'status quo' fazem dele o líder ideal para conduzir nossa próxima fase de crescimento. Gostaria de agradecer a Anne-Laure por suas excelentes contribuições que fez aos negócios da PUMA nos últimos anos, sobretudo quando se trata de definir e executar com sucesso a estratégia de sustentabilidade da PUMA, que conferiuàempresa reconhecimento e prêmios internacionais neste âmbito. Estou na expectativa de continuar trabalhando com ela como nossa consultora externa na área de sustentabilidade."

Anne-Laure Descours decidiu, após mais de 12 anos na PUMA, que não irá estender seus serviços como membro do conselho da PUMA SE. Após mais de 35 anos no setor, pretende dedicar mais tempo a seus interesses pessoais e continuar seu foco profissional em áreas de sustentabilidade. Nesta função, ela continuará dando suporteàPUMA como assessora externa e consultora de sustentabilidade, a fim de garantir continuidade e uma transição tranquila.

Com a saída de Anne-Laure no fim de 2024, o número de membros do conselho administrativo será reduzido de quatro para três. O conselho será composto por Arne Freundt, Diretor Executivo, Hubert Hinterseher, Diretor Financeiro e Maria Valdes, Diretora de Produto.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos leves para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas a nível mundial e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.

