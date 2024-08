Brasil lidera pedidos de visto para startups na Estônia

Com uma população de apenas 1,3 milhão de pessoas, a Estônia se tornou uma verdadeira aceleradora de startups com ambições globais. Com 10 unicórnios e mais de 1.500 startups, a Estônia exemplifica como um país pequeno pode se destacar no cenário global, oferecendo um ambiente propício para que empreendedores testem e aprimorem suas inovações.

No ano passado, o Brasil foi o país que mais solicitou vistos para startups na Estônia, de acordo com a Startup Estonia, uma iniciativa governamental responsável por fomentar o ecossistema empreendedor do país. Nigéria e Filipinas ocuparam a segunda e terceira posições, respectivamente. Além disso, cerca de 18% das empresas no banco de dados da Estônia foram fundadas graças ao programa Startup Visa, que acelera o processo de visto no país.

“A Estônia desperta muito interesse, especialmente entre os que atuam em tecnologia, por ser um país totalmente digitalizado, que trabalha continuamente para atrair mais empreendedores e talentos globais. Programas como o Startup Visa e o Work in Estonia ajudam a divulgar vagas de emprego e a agilizar o processo de solicitação de visto, que é rápido e fácil”, comenta Annika Järs, gerente de Desenvolvimento e Relações Externas da Startup Estonia.

A executiva lista os principais motivos pelos quais os brasileiros escolhem a Estônia:

Ambiente Dinâmico e Favorável para Empreendedores: o país possui leis adaptadas às necessidades das empresas de rápido crescimento—como vistos especiais para startups e a eliminação de regras burocráticas desnecessárias. “O marco legal da Estônia é projetado para apoiar o crescimento rápido, facilitando o estabelecimento e a expansão das startups aqui”, afirma Annika Järs, gerente de Desenvolvimento e Relações Externas da Startup Estonia.

Apoio Institucional, Acesso ao Mercado e uma Comunidade de Startups Dinâmica: a Estônia oferece programas como o Startup Visa, ajudando brasileiros a estabelecer suas empresas e a manter uma forte presença na Europa e em outras partes do mundo. Järs destaca: "Programas como o Startup Visa são cruciais para ajudar empreendedores internacionais, incluindo brasileiros, a estabelecer seus negócios e se conectar com o mercado europeu."

Burocracia Mínima e um Ecossistema Digitalizado: a Estônia é 99% digitalizada, o que significa que quase todos os serviços públicos estão disponíveis online 24/7, e as pessoas podem realizar a maioria das tarefas em computadores ou celulares sem a necessidade de visitar um local físico. Como resultado, o país estima economizar mais de 1.400 anos de trabalho anualmente. "Nossa infraestrutura digital facilita o dia a dia e reduz significativamente a sobrecarga burocrática para as empresas", observa.

Oportunidades de Emprego: como um país pequeno, o recrutamento global é a única forma das empresas de tecnologia crescerem, abrindo oportunidades para brasileiros que buscam investir em uma carreira internacional. Atualmente, um quinto dos funcionários de startups na Estônia são estrangeiros. "A diversidade em nossa força de trabalho é uma força, e buscamos ativamente talentos globais para impulsionar a inovação", afirma.

Políticas de Trabalho Flexíveis: seguindo as tendências globais do ambiente de trabalho, muitas empresas estonianas adotaram políticas de trabalho flexíveis. Isso significa que as pessoas também podem trabalhar de casa e, em algumas empresas, do exterior. Para a comunidade internacional, isso pode significar aproveitar férias prolongadas em casa e passar mais tempo com a família e amigos. "A flexibilidade nas condições de trabalho é um aspecto fundamental da nossa abordagem para criar um ambiente de trabalho acolhedor", explica.

Qualidade de Vida: o país oferece um equilíbrio único entre vida pessoal e profissional, com fácil acesso à natureza e uma infraestrutura urbana moderna. Os estonianos não valorizam longas jornadas de trabalho, e a legislação estoniana exige um mínimo de 28 dias de férias remuneradas por ano. A Estônia valoriza o bem-estar de seus residentes, proporcionando um ambiente seguro e acolhedor, com uma densidade populacional quase quatro vezes menor que a média da UE, garantindo maior tranquilidade. "A alta qualidade de vida na Estônia, com seu foco no equilíbrio entre vida profissional e pessoal e no bem-estar, torna o país um destino atraente para empreendedores e suas famílias", finaliza.

Website: https://startupestonia.ee/en