Podcast explora desafios e oportunidades no empreendedorismo brasileiro

O mais recente episódio do Talksolve Cast traz à tona discussões relevantes sobre os desafios enfrentados por empresários no cenário atual brasileiro. A convidada Bianca Venturotti, sócia da Venturotti Branding, compartilha sua experiência na gestão de comunicação para grandes marcas, destacando a importância do equilíbrio entre criatividade e gestão financeira eficiente.

Durante a conversa, a empreendedora, que também atuou como CMO e Diretora Criativa da Boca Rosa Company, ressalta como o suporte contábil e financeiro adequado pode ser um diferencial para o crescimento sustentável de pequenas e médias empresas. "Ter uma equipe especializada cuidando dos aspectos contábeis e financeiros nos permite focar no que fazemos de melhor: criar comunicações impactantes", afirma a especialista.

Bianca compartilha suas abordagens de marketing, oferecendo dicas práticas de planejamento e reflexões sobre sua carreira, especialmente na atuação direta com a influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa), na qual desenvolveu campanhas publicitárias que buscaram capturar a atenção de milhões de consumidores. Ela destaca o papel fundamental do posicionamento de founders nas redes sociais para a construção da marca, alinhando propósito e um bom storytelling.

O episódio, apresentado por Robson Araújo e Fernando Carvalho, explora ainda como a sinergia entre branding e gestão financeira pode impulsionar o sucesso empresarial. A convidada compartilha insights valiosos sobre como equilibrar criatividade e pragmatismo nos negócios, uma lição que ressoa tanto com empreendedores iniciantes quanto com profissionais experientes.

De acordo com dados do Sebrae, 29% das empresas brasileiras fecham as portas em menos de 5 anos. Entre os principais motivos estão a falta de planejamento e problemas na gestão financeira. Neste contexto, o episódio ganha relevância ao abordar estratégias para superar esses desafios.

Robson Araújo, CEO da SmartSolve, consultoria contábil especializada em soluções financeiras para o setor de publicidade, comenta sobre a importância dessa integração: "O mercado atual exige que os empreendedores tenham uma visão holística do negócio. A união entre criatividade e solidez na gestão financeira é fundamental para a longevidade das empresas."

O podcast oferece informações sobre a interseção entre branding, finanças e sucesso nos negócios. A discussão aborda aspectos relevantes para o fortalecimento do ecossistema empreendedor no Brasil, enfatizando a importância da educação financeira e do planejamento estratégico para o sucesso a longo prazo.

O conteúdo na íntegra encontra-se disponível no canal YouTube da SmartSolve.

Website: https://www.youtube.com/watch?v=6eZ_Ytr7Jpk