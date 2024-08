A versão mundial de NIGHT CROWS, o MMORPG de grande sucesso publicado pela Wemade e desenvolvido pela MADNGINE, revelou vários tipos de conteúdo com a grande atualização de 27 de agosto.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240827409644/pt/

O jogo NIGHT CROWS da Wemade revelou vários tipos de conteúdo com a grande atualização de 27 de agosto. (crédito: Wemade)

Entre os conteúdos adicionados estão a nova Masmorra Especial Mundial “Santuário Brutesco de Masarta” e a Terra Avassaladora Global “Kildebat do Caos”. Os usuários de até três grupos de servidores podem se encontrar por meio de uma organização aleatória de partida para participar de uma competição ou cooperação para derrotar monstros chefes e obter itens necessários para o crescimento do personagem. A organização de partidas em grupo será atualizada periodicamente e publicada no site oficial.

Também foi incluído um novo sistema de crescimento de personagem, chamado “Alquimia”. Ao cravar “Pedras do Sábio” com uma seleção de elementos será possível conceder atributos adicionais ao personagem. Há cinco tipos de elementos: fogo, água, raio, vento e terra. Os usuários podem cravar os elementos com atributos como dano mágico e evasãoàdistância da forma mais adequada ao seu próprio personagem. Isso ativará os efeitos do Círculo de Transmutação, que aumentam atributos como precisão e defesa.

Os novos artefatos “Ampulheta” e “Dado” também foram introduzidos nesta atualização. Há três tipos de Ampulhetas, e cada um pode aumentar a Vida, a Sensatez ou a Perseverança. Todos os tipos aumentam os atributos de redução de dano do personagem e os usuários podem escolher um que se adapte ao seu personagem. A Ampulheta pode ser criada com o item “Chave de Ouro”.

Já o Dado aumenta os atributos de dano a curto alcance, a longo alcance ou mágico. Os usuários podem escolher um que se adapte ao seu personagem e adquiri-lo no Mercador da Terra Avassaladora.

Mais informações sobre o NIGHT CROWS podem ser encontradas em nightcrows.com/pt.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240827409644/pt/

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ)

Jennifer Jung, gerente de RP

jennifer@wemade.com