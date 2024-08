A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje que seus clientes podem negociar ações na Bursa Malaysia, uma das maiores bolsas de valores do Sudeste Asiático. Com esse lançamento, os clientes da IBKR podem negociar ações e ETFs denominados em Ringgit Malaio (MYR) juntamente com ações globais, opções, futuros, moedas, títulos, fundos e mais, em uma única plataforma unificada. Para simplificar a negociação, a Interactive Brokers também coordenará a negociação cambial (forex) necessária usando uma conversão automática de FX entre a moeda base selecionada na conta do cliente e o Ringgit Malaio.

A Bursa Malaysia Securities Berhad é a única bolsa de valores da Malásia. Com uma capitalização de mercado de US$ 380 bilhões, ela é composta por 970 empresas listadas em diversos setores, incluindo serviços financeiros, manufatura e petróleo e gás. A introdução de produtos de ações denominados na Malásia amplia a variedade de produtos de investimento global disponíveis na plataforma Interactive Brokers e oferece aos clientes da IBKR novas oportunidades de investimento na economia da Malásia.

Para criar um processo de negociação descomplicado, a Interactive Brokers facilitará as negociações com uma conversão automática de câmbio entre a moeda base do cliente e o Ringgit Malaio, usando uma taxa de conversão determinada com base nas taxas de câmbio vigentes no mercado. Isso elimina a necessidade de conversões de moeda antes da negociação e simplifica a experiência de negociação para os clientes.

David Friedland, Diretor da APAC na Interactive Brokers, comentou: “A Interactive Brokers oferece aos clientes em todas as partes do mundo acesso superior ao mercado e a produtos, permitindo que eles criem portfólios diversificados em várias geografias e classes de ativos. A introdução de ações na Bursa Malaysia permite que nossos clientes adicionem exposição a ações malaias com o benefício de ter a Interactive Brokers gerenciando o custo associadoàconversão de moeda”.

A Interactive Brokers oferece acesso inigualável ao mercado global, tecnologia avançada e preços competitivos, capacitando investidores individuais e institucionais autodirigidos. Os clientes da Interactive Brokers podem negociar em 150 mercados e financiar e negociar contas em até 27 moedas, incluindo o Ringgit malaio. Além de ações na Bursa Malaysia, os clientes podem negociar Futuros de Óleo de Palma Bruto (FCPO) e Futuros FTSE Bursa Malaysia KLCI (FKLI), o que lhes oferece uma ampla variedade de oportunidades de investimento.

