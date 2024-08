Aerial View of Chicago Lake Shore Dr at sunrise in Autumn - October 2019

Uma pesquisa recente do Serasa Experian com 186 milhões de brasileiros revelou que 47% deles demonstram interesse em viajar. Dentre esses, 38,1% pertencem à classe C.

"Nós estamos atentos a isso, e por isso, há seis anos realizamos um evento promocional para ajudar no planejamento do brasileiro com ofertas de viagens", conta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Durante o mês de agosto, o KAYAK promove a sexta edição do KAYAK Day patrocinada pela Azul, com cinco dias de descontos em passagens aéreas, hospedagens, aluguel de carros e pacotes para viagens com a família, amigos ou até para uma aventura solo.

Os descontos para voos são de até 30%. Enquanto para hospedagens são de até 50%, e para aluguel de carros, as ofertas são de até 40%.

“Na sexta edição do KAYAK Day no Brasil, o viajante tem a possibilidade de encontrar ofertas para voos, hospedagens e aluguel de carro em um único lugar, facilitando a organização das férias”, afirma Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

Para encontrar as ofertas, basta acessar o site do KAYAK DAY: kayak.com.br/kayakday/. O período promocional acontece apenas entre os dias 26 e 30 de agosto e as ofertas estão sujeitas à disponibilidade. O metabuscador recomenda observar as ofertas individuais para datas de viagem qualificadas e quaisquer outros termos e condições aplicáveis.

KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é um buscador de viagens com 10 anos de atuação no Brasil. Com bilhões de buscas em sua plataforma, ajuda as pessoas a encontrarem voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias. Também auxilia os viajantes a negócios com a solução de viagens corporativas. Para mais informações, basta acessar kayak.com.br.

