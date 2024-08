A KRJ, empresa do segmento de conexões para rede aérea de distribuição, participa da Intersolar South America, feira do setor solar, que acontece de 27 a 29 de agosto. Para aplicação em painéis fotovoltaicos serão expostos os conectores Katro e KSE K4, e terminal Klok. Esses produtos da KRJ foram desenvolvidos para suprir o crescimento da demanda da indústria de painéis fotovoltaicos, nesta fase em que o interesse e consumo de energia solar está em grande expansão pelo País.

"Na matriz energética do Brasil, a energia solar já é a segunda com maior capacidade de geração, só perdendo para as hidrelétricas. Contudo, hoje apenas entre 2% a 3% dos consumidores usam efetivamente energia solar. A tendência, no entanto, é que gradualmente ela fique mais acessível a todos brasileiros", analisa o gerente-geral da KRJ, Marcelo Mendes.

KSE K4

Usado para conexão serial segura e simples de módulos solares fotovoltaicos, o conector KSE K4 atualmente é a solução que atende condutores de 2,5 a 6mm2. Sua tecnologia de produção, além de sistema de conexão multicontato, oferece nas conexões para todo o sistema alta estabilidade e segurança. Portanto, ao proteger o sistema evita falhas nas conexões, mau funcionamento e avarias aos condutores e equipamentos.

Como características o dispositivo dispõe de alta resistência a intempéries, proteção para ambientes externos à prova d’água, e ainda alta resistência mecânica, aos raios ultravioleta e às sobretensões. Também é compatível com as principais conexões do mercado.

Katro

Já o conector Katro foi desenvolvido com a finalidade de permitir a ligação de consumidores residenciais ou comerciais em Sistemas Elétricos de Distribuição de Energia em Baixa Tensão, onde são utilizados cabos multiplexados isolados. Sua estrutura permite dissipação de calor em regime crítico de carga, juntamente com uma conexão elétrica estável ao longo da vida do conector. Esse dispositivo é encontrado em dois tipos, conforme a bitola do condutor principal no qual vai ser aplicado. Sendo um conector adequado às derivações do sistema fotovoltaico.

Klok

O terminal Klok é produzido em liga de alumínio com acabamento superficial, que inibe a corrosão galvânica, e permite conexões com condutores de cobre. Durante a vida útil dos terminais estas conexões garantem um desempenho adequado, sob as quaisquer condições ambientais e de aplicação prática a que são submetidos.

Todas as versões da família Klok são facilmente removíveis, sem afetar a estrutura dos condutores aos quais estavam conectados. São compostos por dois componentes que realizam um preciso acoplamento, que gera uma força normal no contato elétrico, graças ao efeito de mola existente em um dos componentes.