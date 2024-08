Instituto Mauá de Tecnologia divulga inscrições da 13ª edição do Mauá Hands On

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) está com as inscrições abertas para a 13ª edição do Mauá Hands On, evento gratuito, que acontece em 28 de setembro, das 9h às 17h, repleto de experiências práticas e imersivas para estudantes conhecerem diferentes opções de carreira, assim como a estrutura dos cursos e da instituição. Os interessados em participar do evento que acontece no campus do IMT (Praça Mauá, 1 - São Caetano do Sul) podem realizar a inscrição por meio do?site.

Com 11 oficinas especiais, os vestibulandos interessados pelo mundo da tecnologia, ciência e inovação poderão aproveitar experiências práticas nos laboratórios de Engenharia, TI, Arquitetura, Design, Administração e Relações Internacionais, com atividades que incluem o uso de Inteligência Artificial, programação de robôs e até mesmo a impressão de alimentos com impressora 3D. Além disso, os pais e mestres também poderão aproveitar esses workshops interativos.

“O Hands On é uma oportunidade excelente para os estudantes que estão na época de escolherem suas trajetórias profissionais. Toda a programação é desenvolvida para permitir a vivência prática e altamente tecnológica em diferentes áreas e, dessa forma, despertar o interesse desses estudantes para as infinitas possibilidades que a educação garante. É sempre um prazer abrir as portas do IMT para estimularmos esses futuros novos profissionais”, ressalta Ana Beatriz Grimaldi, Gerente de Marketing do Instituto Mauá de Tecnologia.

Programação

28 de setembro

Design

Oficina Designers Velozes e Furiosos: desafio push

Nesta oficina, os participantes irão projetar e construir um veículo de madeira movido por tração de elástico, utilizando peças cortadas a laser e impressas em 3D. Eles decidirão componentes, montagem e estratégias para competir em uma pista com obstáculos. Os melhores designs e os veículos mais rápidos serão premiados com troféus fabricados no FabLab do IMT.

Administração e Relações Internacionais

Oficina Kamala Harris X Trump: qual é o impacto sobre os negócios?

Essa oficina oferece uma imersão em investimentos em ações. Os participantes aprenderão a criar e gerenciar uma carteira de investimentos usando uma plataforma financeira. Equipes escolherão ações e competirão para obter o melhor retorno, com premiação ao final.

Arquitetura e Urbanismo

Oficina Construa pontes inteligentes: integrando Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia de Computação

Nesta atividade, os participantes projetarão uma ponte que une criatividade e funcionalidade, capaz de suportar até 1 kg. A ponte integrará conceitos de arquitetura, engenharia civil e computação para garantir segurança e eficiência.

IA e Ciência de Dados / Design

Oficina Aplicando Inteligência Artificial em criações de design

Os estudantes aprenderão a usar o AI Playground para criar modelos de IA que geram imagens e estilos artísticos. A atividade inclui experimentação com técnicas de IA, seguida de discussão sobre suas aplicações práticas.

Tecnologia da Informação

Oficina Desafio ágil de software e papéis de cada profissional de TI

Participantes serão divididos em grupos para aplicar o desenvolvimento ágil de software, usando IA para tomada de decisão. Cada equipe desenvolverá uma funcionalidade, seguida de discussão sobre as contribuições de diferentes áreas da TI.

Engenharia de Alimentos

Oficina Impressão 3D de alimentos - inovação na produção de alimentos saudáveis

Focando em inovação na produção de alimentos, a oficina mostrará como a impressão 3D pode personalizar alimentos e reduzir desperdícios. Os participantes explorarão essa tecnologia para transformar a produção de biscoitos.

Engenharia de Controle e Automação

Oficina O futuro da robótica em ambientes compartilhados entre robôs e humanos

Nesta oficina, os participantes terão uma experiência imersiva com robôs de serviço, programando e controlando o robô "Humanoide CRUZR". A atividade abordará conceitos técnicos e UX Design, explorando a integração de IA e trabalho em equipes multidisciplinares.

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Oficina Soluções sustentáveis: IOT e energia solar em cidades inteligentes

A atividade envolverá a construção de uma cidade simulada para demonstrar como falhas elétricas afetam diferentes áreas. Será explorado o uso de energia solar e IoT em cidades inteligentes para gestão de energia e resposta a interrupções.

Engenharia Mecânica e de Produção

Oficina Mini fórmula 1

Participantes formarão equipes para montar e competir com pequenos carros de corrida. A oficina permitirá aplicar habilidades técnicas e estratégicas, com foco em engenharia e otimização de desempenho.

Engenharia Química

Oficina Explorando o futuro da engenharia química nos biocombustíveis e biomoléculas

Os estudantes participarão da produção de bioetanol, desde a preparação da cana até a separação do etanol. Também explorarão soluções para resíduos e produção de biomoléculas, com foco nas competências práticas da engenharia química.

Workshop Pais e mestres - gestão da aprendizagem e de ensino por Problema

Focado na aprendizagem ativa, esse workshop incentivará o ensino baseado em problemas reais, onde equipes colaboram para encontrar soluções criativas. O objetivo é preparar os alunos para aplicar o conhecimento de forma significativa em um mundo em mudança.

Mauá Hands On

Data: 28 de setembro de 2024

Local: Instituto Mauá de Tecnologia -?Praça Mauá, 1 - Mauá, São Caetano do Sul - SP, 09580-900

Inscrição no link

Website: https://maua.br/