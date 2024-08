Grupo Nexxees conquista asseguração SOC 2

O Grupo Nexxees, holding de empresas financeiras, de crédito e tecnologia, anunciou que recebeu a asseguração SOC 2, emitida pelo American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) ? Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, em tradução literal ao português.

A asseguração SOC 2 atesta a existência de controles internos adequados para proteger os dados, a integridade e a confidencialidade das informações processadas. Para Edson Silva, fundador e presidente do Grupo Nexxees, trata-se de algo que aumenta a confiança dos clientes e parceiros.

“Isso fortalece a nossa posição no mercado, demonstrando compromisso contínuo com a excelência operacional e a segurança da informação”, afirma. Silva esclarece que o grupo já havia conquistado anteriormente a SOC 1 ? tendo iniciado o processo de preparação e planejamento em abril deste ano e recebido a asseguração no dia 30 do mesmo mês. Para a SOC 2, o processo ocorreu de 1 a 30 de junho de 2024.

Juntas, a SOC 1 e SOC 2 trazem uma série de vantagens para o Grupo Nexxees, segundo Thiago Garcia, diretor de infraestrutura de TI. “Ambos os relatórios evidenciam o compromisso da empresa com a proteção dos dados de seus clientes e com a manutenção de rigorosos padrões de segurança da informação”, afirma.

Enquanto a SOC 1 se concentra em avaliar os controles da organização em relação a serviços financeiros, a SOC 2 atua nos controles relacionados à segurança, disponibilidade, integridade do processamento, confidencialidade e privacidade dos dados.

“As assegurações comprovam que o grupo segue os mais altos padrões da indústria, garantindo práticas de segurança e gestão de dados que estão em conformidade com as melhores práticas e normas reconhecidas globalmente”, acrescenta.

Garcia esclarece que várias ações fizeram com que a holding se tornasse apta a receber a SOC 1 e SOC 2. Ele menciona, especificamente, a estratégia contínua de melhoria de processos e controles internos, bem como o envolvimento e a dedicação de todas as equipes.



“Vale destacar ainda que o Grupo Nexxees passou por um rigoroso processo de auditoria conduzido por uma empresa independente chamada Moore”, complementa Fernando Aguiar, Gerente de Infraestrutura de TI.

De forma geral, a busca por certificações é comum no meio empresarial. Companhias de diferentes ramos visam ter esse tipo de reconhecimento para obter uma validação externa dos seus serviços, acessar novos mercados, padronizar processos, entre outros.

A SOC 2, por exemplo, atende a uma necessidade da área de segurança da informação, que exige cada vez mais garantias de que há proteção a dados de clientes, parceiros, fornecedores e da própria empresa em si.



“Nas últimas décadas, a segurança da informação tornou-se um elemento crucial de qualquer negócio. As demandas vêm crescendo exponencialmente e refletem a preocupação com a conformidade, especialmente em setores que lidam com dados sensíveis, como é o caso das empresas do ecossistema financeiro”, ressalta Fernando Aguiar.

Para saber mais, basta acessar: http://nexxera.com.br