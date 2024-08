Uso de papel em empresas impacta diretamente o meio ambiente

Segundo estudos publicados pela revista “Nature”, de 1982 a 2016, o Brasil foi o país que mais perdeu superfície arborizada no mundo, totalizando cerca de 399 mil quilômetros quadrados. O uso de papel, principalmente em empresas, possui alto impacto nestes dados. Isso porque a produção de papel, desde o corte de árvores até o processo de fabricação, consome vastos recursos naturais e gera uma série de externalidades negativas para o meio ambiente.

Grande parte do uso deste papel vem das empresas que utilizam o material para fazer impressões e vão acumulando durante os anos. Diante desse cenário, as empresas têm um papel fundamental a desempenhar na busca por um futuro mais sustentável. A adoção de práticas mais eficientes e a busca por alternativas ao papel são medidas urgentes para reduzir o impacto ambiental de suas operações.

Um estudo da PwC, inclusive, indica que 86% das empresas esperam usar tecnologias digitais da indústria 4.0 para ter corte de gastos e aumento de receita, que são também objetivos dos gestores com a economia de papel.

As consequências do uso de papel para o meio ambiente

Desmatamento e perda de biodiversidade são as consequências mais visíveis do uso de papel. A demanda crescente pelo material impulsiona o desmatamento de florestas, habitats essenciais para diversas espécies de plantas e animais. Além disso, as árvores absorvem o CO2 da atmosfera, o principal causador do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Sendo assim, são fundamentais no funcionamento pleno do nosso ecossistema, produzindo oxigênio.

Outro dado importante é que a fabricação de uma tonelada de papel pode consumir até 100.000 litros de água e gerar grandes quantidades de efluentes industriais, que, se não tratados adequadamente, podem contaminar rios e solos. O processo industrial também é um fator que demanda uma quantidade significativa de energia, muitas vezes, proveniente de fontes não renováveis.

As empresas e o compromisso com a sustentabilidade

A sustentabilidade deixou de ser apenas uma tendência e se tornou uma necessidade urgente para as empresas. A crescente conscientização da sociedade sobre os impactos ambientais e sociais das atividades empresariais impulsiona as organizações a adotarem práticas mais responsáveis e a buscarem um futuro mais verde.

A sustentabilidade é importante para as empresas e influencia em diferentes aspectos, como na reputação da empresa, fortalecendo a marca e atraindo novos negócios, além de impactar na redução de custos, visto que diminui desperdícios com o uso de recursos, e na responsabilidade social, desempenhando um papel essencial para a construção de um futuro melhor.

Sustentabilidade empresarial

Com este tema em alta, foi criado o termo “Sustentabilidade Empresarial”, que busca integrar os aspectos ambientais, sociais e econômicos nas atividades de uma organização. O objetivo é gerar valor para os negócios a longo prazo, minimizando os impactos negativos e maximizando os benefícios para a sociedade e o meio ambiente.

Mais tecnologia e menos papel

O primeiro passo para uma empresa mais sustentável é aproveitar as inovações e os recursos tecnológicos. Por exemplo, armazenar dados em nuvem é melhor do que armazenar documentos físicos, impressos em papel, em uma sala fechada.

Marco Posva é Head Comercial e de Sucesso do Cliente do SOC - Software para Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, uma empresa ecofriendly, que tem como missão transformar digitalmente as operações dos clientes com a adoção do conceito “paperless”.

“Nós fazemos a nossa parte. Desenvolvemos um software 100% online, ou seja, somente com o fato de os clientes utilizarem o nosso sistema para a gestão de SST, ajudamos a salvar em torno de 5 árvores a cada 1 hora, todos os dias. Então, se cada empresa fizer a sua parte, nós conseguiremos reverter esses números alarmantes. Como forma de incentivo, nós criamos um selo chamado “SOC Tree” para que os nossos clientes possam participar deste movimento conosco e mostrar, ao mercado, que conseguiram reduzir consideravelmente a quantidade de impressões de papel no dia a dia. Com isso, já somamos mais de 3 mil empresas, que vieram para o mundo digital e diminuíram o uso de papel”, comenta Posva para reforçar a importância da transformação digital e de atitudes mais amigáveis com o meio ambiente.

Além disso, o Head Comercial do SOC deu dicas de como as empresas podem ser mais sustentáveis:

Menos plástico : os colaboradores podem utilizar copos reutilizáveis, canecas ou garrafas, evitando o desperdício de plástico. Marco conta que, na AGE Technology, os colaboradores não utilizam copo plástico e, assim que entram na empresa, cada um já ganha sua própria caneca.

: os colaboradores podem utilizar copos reutilizáveis, canecas ou garrafas, evitando o desperdício de plástico. Marco conta que, na AGE Technology, os colaboradores não utilizam copo plástico e, assim que entram na empresa, cada um já ganha sua própria caneca. Processos 100% digitais : ponto eletrônico, assinatura digital e guarda de documentos em nuvem são alguns processos que, além de ajudar o meio ambiente, otimizam a rotina dos colaboradores.

: ponto eletrônico, assinatura digital e guarda de documentos em nuvem são alguns processos que, além de ajudar o meio ambiente, otimizam a rotina dos colaboradores. Produção sustentável : para empresas que possuem fábricas, uma dica é usar matérias-primas renováveis.

: para empresas que possuem fábricas, uma dica é usar matérias-primas renováveis. Transparência com clientes: divulgar as ações de sustentabilidade e os resultados alcançados são essenciais para incentivar clientes e parceiros a fazerem o mesmo.

“Tenho certeza de que cada tipo de empresa possui uma oportunidade diferente para fazer sua ação em prol ao meio ambiente, basta estudar e escolher a opção mais viável para o seu negócio”, conclui Marco.





