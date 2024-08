Além dos chatbots: o uso de IA Generativa nas empresas está crescendo

Atualmente, a Inteligência Artificial Generativa (IAG) tem se destacado como uma ferramenta importante na transformação digital das empresas. De acordo com um estudo feito em maio pela McKinsey & Company, firma global de consultoria de gestão, 72% das organizações já estão adotando IAG em áreas como marketing, vendas, TI e desenvolvimento de produtos e serviços.?

O mercado de IA generativa está em ascensão. Segundo outro estudo da McKinsey & Company, feito em julho de 2023, as aplicações de GenAi podem aumentar os lucros corporativos em até 4,4 trilhões de dólares anualmente até 2030. Com isto, é natural que profissionais capacitados para desenvolver, implementar e gerenciar soluções avançadas de IAG sejam cada vez mais requisitados, conforme artigo publicado pelo Fórum Econômico Mundial em setembro do ano passado.

“Quando se fala em IA generativa, as pessoas automaticamente pensam no? Chat GPT, mas há uma camada mais profunda, que são os sistemas, os aplicativos e as aplicações para empresas”, afirma Paulo Santana, coordenador acadêmico do MBA em AI Business Leadership do Centro Universitário FIAP. “O curso é voltado para o uso corporativo, capacitando profissionais a aplicar e gerenciar esta tecnologia nas organizações, uma vez que há uma evidente escassez de mão de obra qualificada neste campo em nível global”, completou.

A Inteligência Artificial Generativa tornou-se popular no ano passado e é um campo pouco explorado. O professor da FIAP ressalta que esta área representa uma excelente oportunidade para profissionais em transição de carreira e interessados em migrar para o mercado de tecnologia. “Eu acredito que este MBA é ideal para quem quer investir no protagonismo da GenAi e ser pioneiro. É voltado para formar um profissional com sólido contexto de negócios, mas com uma base técnica bem robusta, pronto para liderar a agenda de IAG nas empresas”, afirmou Paulo Santana.

A rápida ascensão da IA Generativa evidencia o impacto transformador que esta tecnologia está exercendo em diversos setores. O MBA de AI Business Leadership foca na necessidade de liderança na aplicação estratégica da GenAi nas organizações, oferecendo oportunidades significativas para aqueles que desejam se posicionar na vanguarda da inovação tecnológica e empresarial.

Website: https://www.fiap.com.br/mba/mba-em-ai-business-leadership-transformando-negocios-com-ia-generativa/