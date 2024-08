Ambiente de trabalho desequilibrado prejudica o desenvolvimento da empresa

Uma pesquisa da Microsoft levantou que, em 2021, 18% das pessoas pediram demissão quando perceberam que sua rotina de trabalho não estava mais alinhada com suas expectativas.

O levantamento da Gallup realizado neste ano apontou que 44% dos colaboradores em empresas ao redor do mundo se sentem estressados no dia a dia corporativo.

“É preciso transformar a empresa em um local no qual as pessoas se sintam valorizadas pelo que são, e não necessariamente pela função que exercem”, salienta Vininha F. Carvalho, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

A gestão de recursos humanos abrange diversas funções essenciais relacionadas aos colaboradores. Isso inclui recrutamento e seleção de talentos, treinamento e desenvolvimento, gestão de desempenho, administração de pessoal, relações trabalhistas, benefícios e o cultivo de uma cultura organizacional saudável.

Para Fernando Sapata, Diretor de Pessoas, Cultura e Encantamento na Select Soluções, quando um funcionário se sente pertencente à empresa em que trabalha, podemos dizer que ele está encantado. Os ideais pessoais estão alinhados aos da corporação, resultando em um ambiente proativo e harmonioso.

“As empresas devem monitorar o comportamento dos colaboradores a partir da comunicação interna e de iniciativas desenvolvidas pelo setor de RH. A comunicação Interna em sintonia com as lideranças precisam conseguir identificar sinais de estresse, sobrecarga ou depressão nas equipes. Quando não há engajamento, haverá insatisfação ou desmotivação”, pontua Hugo Godinho, CEO da Dialog, HR Tech líder em Comunicação Interna e engajamento no Brasil.

Oferecer um plano de carreira estruturado e abordar a possibilidade de efetivação desde o início aumenta a retenção dos membros na equipe, pois passam a ver perspectiva de futuro e crescimento dentro da empresa.

“A gestão de pessoas é fundamental para o sucesso de uma empresa, independentemente de seu tamanho, por isso, mesmo empresas pequenas precisam estar atentas para cuidar da equipe da melhor forma possível, isto irá gerar maior produtividade”, conclui Vininha F. Carvalho.

