São Paulo, 14 de agosto de 2024 – Para fins do disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021 a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”), anuncia que, nesta data, o Consórcio Aegea (“Consórcio”), formado por Aegea, com participação de 1% e Saneamento Consultoria S.A., veículo de investimento no qual a Aegea detém 75% de participação no capital social votante, com participação de 99%, sagrou-se vencedor da Concorrência Pública (“Licitação”) nº 096/2024/PMP, cujo objeto consiste na concessão comum dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelo prazo de 30 anos no município de Palhoça, em Santa Catarina (“Concessão”), com uma população de aproximadamente 223 mil habitantes.

O Consórcio aguardará a publicação da adjudicação e da homologação do resultado da Licitação, para posterior assinatura do Contrato de Concessão por meio da sociedade de propósito específico a ser constituída para executá-lo.

A Concessão será a quinta operação da Aegea no Estado de Santa Catarina, que opera em mais de 500 municípios de 15 estados do país, atendendo mais de 31 milhões de pessoas.

Esta conquista representa a concretização de mais uma importante etapa do planejamento estratégico da Aegea, que visa o seu crescimento qualificado e a contribuição para o desenvolvimento do saneamento básico no Brasil.

