UniFECAF fecha parceria com rede de escolas Fadelito

O Centro Universitário UniFECAF anunciou uma nova parceria com a rede de escolas Fadelito, para oferecer bolsas de estudos de graduação. A parceria faz parte de uma iniciativa das empresas para facilitar o acesso ao ensino superior e passa a valer a partir de agosto deste ano. O programa irá selecionar interessados em estudar pedagogia com uma bolsa de estudos e atuar como estagiário nos colégios da rede Fadelito. Com a colaboração entre as empresas, é esperado distribuir em torno de 25 bolsas por mês para novas estagiárias das escolas da rede de escolas, volume que pode aumentar, de acordo com a demanda por profissionais de educação.

Com 29 unidades em São Paulo, Grande São Paulo e interior, e prestes a inaugurar mais cinco, a rede Fadelito criou um programa para atender às necessidades de pessoas que desejam iniciar seus estudos, porém não possuem condições financeiras para arcar com as mensalidades. Assim, nasceu o Programa de Democratização de Acesso ao Ensino Superior. Este programa busca atrair estagiários para aumentar o ambiente escolar, e também proporcionar um ensino de qualidade custeado pela Rede Fadelito durante o tempo que o estagiário permanecer atuando na rede, preparando-os para atuar como Educadores futuramente. Inicialmente, a parceria é destinada apenas às seguintes unidades: Campo Belo, Moema, Indianópolis, Vila Mariana, Klabin, Aclimação, Ipiranga, Mooca, Pinheiros, Vila Leopoldina, Osasco e Lapa, mas a previsão é de estender o benefício para outras escolas da rede ainda no ano de 2024.

Marcos, Gestor da rede Fadelito, prevê um aumento no número de contratações, com planos de abrir novas escolas em breve. “Esperamos contratar pelo menos 150 novos funcionários até o final deste ano. Acreditamos que essa expansão estimulará a demanda pelo curso de pedagogia e oferecendo uma oportunidade para muitas mulheres”, afirma.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tem relatado um aumento de 20% na procura por cursos de Pedagogia nos últimos três anos. Este crescimento reflete uma valorização cada vez maior da formação docente no Brasil, indicando uma demanda crescente por profissionais bem preparados para enfrentar os desafios da educação moderna. “As expectativas são das maiores! Como a UniFECAF e a Fadelito são conhecidas no mercado de educação, temos altas expectativas referente às pessoas que realizarão a inscrição e serão selecionadas para realizar a matrícula no projeto”, afirma Michael, Gestor comercial da UniFECAF.

O processo seletivo para as vagas será dividido em duas etapas. A primeira fase compreende a divulgação, cadastro, triagem de candidatos, apresentação do programa e seleção presencial. Os candidatos aprovados nesta etapa serão convocados para a segunda fase, que inclui uma vivência e treinamento de cinco dias, e, por fim, a matrícula na instituição. Além da bolsa de estudos, os selecionados terão direito a uma bolsa-auxílio e ao auxílio condução. Os interessados em se inscrever podem encontrar as informações completas e se cadastrar através do portal de vagas neste link.

As estagiárias selecionadas para o programa podem conquistar vantagens significativas para suas carreiras futuras. Segundo Michael, que é gestor comercial da UniFECAF "estágios oferecem oportunidades valiosas para desenvolver habilidades práticas e profissionais, além de aprimorar a capacidade de atuar em um ambiente corporativo. Muitas vezes, estagiários que se destacam têm a chance de serem contratados pela empresa ao final do estágio. Além disso, eles frequentemente têm acesso a recursos e mentoria que podem acelerar seu desenvolvimento profissional e acadêmico."

A parceria entre a UniFECAF e a rede de escolas Fadelito visa contribuir para a democratização do ensino e formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. O modelo de estágio proposto oferece aos alunos a oportunidade de adquirir experiência prática na área da educação, enquanto estudam e destacam a importância da parceria entre instituições de ensino superior e escolas na preparação de futuros educadores.

Além disso, essa oportunidade quebra a barreira financeira, um empecilho para milhares de brasileiros que muitas vezes não possuem condições de concluir um curso de ensino superior. O programa permite que, mesmo os estudantes com limitações econômicas possam conciliar a formação acadêmica com a prática profissional, promovendo maior inclusão e equidade no setor educacional.

Website: https://fadelitocarreiras.pandape.infojobs.com.br/