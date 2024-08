O HemoHim, um alimento funcional saudável desenvolvido pela Kolmar BNH (KRX: 200130), está atraindo atenção significativa no mercado global graças às suas meticulosas medidas de controle de qualidade durante todo o processo que se inicia pela gestão rigorosa das origens das matérias-primas.

HemoHim G, produzido pela Kolmar BNH e distribuído pela Atomy está conquistando grande popularidade em todo o mundo (Imagem: Kolmar BNH)

O HemoHim é o primeiro alimento funcional saudável aprovado individualmente na Coreia, que foi concebido para melhorar a função imunológica e aliviar a fadiga. Desenvolvido pela Kolmar BNH em 2006, foi formulado com ingredientes naturais nacionais, como a angelica gigas, cnidium officinale e paeonia japonica. Distribuído pela Atomy, o HemoHim é exportado para aproximadamente 20 países, incluindo os Estados Unidos e a China. Desde o seu lançamento, gerou mais de KRW 2 trilhões em vendas nacionais e internacionais acumuladas, com exportações que ultrapassam US$ 200 milhões.

A preferência do consumidor de quase 20 anos pelo HemoHim é altamente atribuídaà"confiança conquistada por meio de rigoroso controle de qualidade". A Kolmar BNH, a fabricante do HemoHim, mantém uma supervisão rigorosa sobre o cultivo de suas principais matérias-primas, angelica gigas Nakai coreana, cnidium officinale, paeonia japonica, que garantem a sua segurança. A empresa estabeleceu uma equipe dedicada, voltadaàsegurança alimentar, para compartilhar continuamente tecnologia e fornecer educação às fazendas de cultivo de matéria-prima e, ao mesmo tempo, inspecionar rigorosamente a segurança, estabilidade e eficácia desses ingredientes.

Além disso, a Kolmar BNH reforçou a sua competitividade quantoàqualidade por meio do desenvolvimento de métodos de testes genéticos para verificar o país de origem e garantir a prevenção da contaminação das matérias-primas primárias com outras espécies. Em julho, a Kolmar BNH patenteou um método de análise genética (marcador SCAR) que identifica a origem da angelica gigas coreana por reconhecimento de regiões genéticas específicas. Além disso, a Kolmar BNH desenvolveu um método de análise genética que utiliza a análise de PCR (reação em cadeia da polimerase) para a cnidium officinalea e a paeonia japonica, tendo concluído o processo de registro de patente há dois anos.

A segurança foi também a principal prioridade para o HemoHim G, um produto mais recente voltado para o mercado mundial. Em abril, a Kolmar BNH publicou um estudo sobre o HemoHim G na revista "Toxicological Research", credenciada no índice SCIE, que demonstrou a sua segurança. Realizado segundo as diretrizes da OCDE, o estudo é significativo não apenas por facilitar as aprovações de segurança em outros países, mas também por garantir direitos de propriedade intelectual com resultados confiáveis.

O HemoHim G (Global) é a versão internacional do HemoHim, o primeiro suplemento de saúde para reforço imunológico aprovado individualmente na Coreia e desenvolvido pela Kolmar BNH ao longo de um período de oito anos. A formulação foi adaptada para atender às regulamentações alimentares de vários países, com adaptações nas matérias-primas e nas proporções dos ingredientes. O produto contém em sua composição os ingredientes angelica sinensis, ligusticum chuanxiong, paeonia lactiflora, todos selecionados por meio de rigorosos processos de procedência e controle de qualidade. O sabor e o aroma aprimorados também tornam o HemoHim G mais atraente para um público mais amplo.

A Kolmar BNH planeja aprimorar continuamente a qualidade por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos para dar suporte ao crescimento do HemoHim como uma marca reconhecida no mundo inteiro.

"O HemoHim, agora estabelecido como uma marca líder de alimentos funcionais K-health no mercado mundial, é fabricado conforme um exaustivo processo de controle de qualidade”, disse um funcionário da Kolmar BNH. “Pretendemos continuar a conduzir pesquisas e desenvolvimento extensivos para melhorar ainda mais a confiabilidade do produto.”

