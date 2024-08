Diante da rápida evolução digital, as empresas brasileiras estão intensificando os investimentos em tecnologia para acompanhar as demandas de um mercado cada vez mais exigente. Um estudo da consultoria e auditoria Grant Thornton, realizado no segundo trimestre de 2024, revela que 76% dos empresários nacionais pretendem alocar recursos em soluções tecnológicas nos próximos 12 meses, superando a média global de 67%.

Essa busca por soluções tecnológicas mais avançadas está impulsionando a transformação digital das empresas e abrindo novas oportunidades de crescimento. Fernando Arditti, vice-presidente e gerente-geral na América Latina da WSO2, uma das líderes globais em tecnologia para transformação digital, compartilha algumas das principais tendências que estão moldando o mercado.

1- Otimização de API com a Inteligência Artificial

Cada vez mais as grandes empresas terão integrado soluções de inteligência artificial em seus processos. E, nesse cenário digital, o gerenciamento de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) se tornou essencial para elas. Com a assistência da IA, as organizações podem analisar dinamicamente tendências de mercado, comportamento de clientes e métricas de desempenho para adaptar seus produtos de API às demandas em evolução. Além disso, ferramentas alimentadas por IA podem aprimorar o gerenciamento do mercado ao automatizar tarefas, como descoberta de APIs, integração e governança.

Além disso, insights orientados pela Inteligência Artificial permitem que as empresas otimizem estratégias de preços, identifiquem oportunidades de vendas cruzadas e melhorem a satisfação geral do cliente. Ao personalizar a experiência da API e refinar continuamente as ofertas de produtos com base em dados em tempo real, as companhias podem cultivar relacionamentos mais fortes com os desenvolvedores e impulsionar o crescimento da receita a longo prazo.

2 - Soluções híbridas SaaS e On Premise

Embora o modelo de Software as a Service (SaaS) tenha se tornado extremamente popular nos últimos anos, oferecendo diversas vantagens como escalabilidade, acessibilidade e baixo custo inicial, nem sempre a migração completa para a nuvem se configura como a melhor estratégia para as empresas. No mercado, é percebida cada vez mais a relevância de soluções híbridas que combinam os modelos SaaS e on-premise (no local) para oferecer às empresas ainda mais personalização, segurança e controle em seus ambientes de TI.

A migração completa para a nuvem torna a empresa dependente do provedor de SaaS, o que pode gerar riscos em caso de indisponibilidade do serviço, mudanças nas políticas ou rescisão do contrato. A solução híbrida combina a estrutura da nuvem e da infraestrutura local, adicionando mais camadas de segurança ao ambiente digital. A WSO2, por exemplo, é uma empresa Open Source e com produtos on Premise, permitindo que as empresas tenham maior controle sobre seus dados e infraestrutura, além de reduzir custos a longo prazo com soluções personalizadas e escaláveis.

3- Flexibilidade e segurança no ambiente digital

Soluções on-premise proporcionam personalização, permitindo que as empresas moldem a sua tecnologia de acordo com necessidades específicas, otimizando processos, integrando sistemas de forma fluida e garantindo a segurança dos dados. Essa flexibilidade possibilita a criação de soluções sob medida, que se adaptam aos fluxos de trabalho da empresa, eliminando a necessidade de ajustes nos processos internos e conferindo uma vantagem competitiva significativa.

Além disso, o controle total sobre a infraestrutura e os dados proporciona maior segurança e permite otimizar o uso de recursos, resultando em maior eficiência e redução de custos. As organizações podem escolher as tecnologias mais adequadas para cada necessidade, escalar os recursos de acordo com o crescimento do negócio e implementar medidas de segurança personalizadas. Essa flexibilidade e controle são especialmente importantes para companhias que lidam com grandes volumes de dados confidenciais ou que exigem alta disponibilidade dos sistemas.

Website: https://wso2.com/