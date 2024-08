Animação: artista digital conta sobre o trabalho em “Harold e o Lápis Mágico”

O filme “Harold e o Lápis Mágico” chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de agosto de 2024. Produzido pela Sony Pictures e dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, conhecido pelas produções como “A Era do Gelo” e “Rio”, o filme narra a história de Harold (Zachary Levi), um menino de 4 anos que cria um mundo mágico usando apenas duas coisas: sua imaginação e um lápis roxo. Dentro de seu livro, Harold pode dar vida a qualquer coisa simplesmente desenhando com esse lápis mágico. No entanto, ao crescer e começar a desenhar no mundo físico, ele descobre que tem muito mais a aprender sobre a vida real do que imaginava. Além disso, seu confiável lápis roxo pode desencadear travessuras hilárias, muitas das quais estão fora de seu controle. Quando o poder da imaginação ilimitada cai nas mãos erradas, será necessária toda a criatividade de Harold e seus amigos para salvar o mundo real e a si mesmo.

O artista digital Romualdo Amaral atuou como líder da equipe de visualização e layout da produção e compartilha um pouco sobre o processo criativo que deu vida ao filme.

Amaral revela que um dos grandes desafios foi trazer a história para as telas e transformar o roteiro em cenas, uma vez que a descrição das cenas no script não fornecia a dimensão necessária para contar a história de forma interessante ao público. “Quando recebemos o script, e também, na maioria das vezes, os storyboards, tínhamos que ter a imaginação igual à de Harold no livro e criar inúmeras opções de movimentação de câmeras, posicionamento de personagens e sugestões de animações, para que, na edição, o diretor pudesse escolher o que estava funcionando”, explica Romualdo Amaral.

Ao questioná-lo sobre quais cenas ele trabalhou no filme e qual foi seu papel em cada uma delas, ele responde: “Eu trabalhei em diversas cenas do filme, como as cenas dos patins, skate e sorvete. Contudo, os grandes desafios foram as sequências do avião que escrevia no céu com fumaça roxa e as cenas da batalha final. No filme, fui responsável por liderar minha equipe de visualização e layout, sempre atuando como artista e também orientando os demais membros da equipe, enviando o material para aprovação da supervisão da empresa e da área editorial. No processo criativo, além de trabalhar com a câmera e o layout das cenas, também exploramos ideias para a criação do ‘traço’ do lápis mágico e sugestões de design de criaturas mágicas durante o filme.”

Carreira e fatos curiosos

Para Romualdo Amaral, trabalhar em “Harold e o Lápis Mágico” não foi apenas mais um trabalho, mas uma oportunidade de realizar o sonho de colaborar com o diretor brasileiro Carlos Saldanha, que sempre foi uma grande inspiração em sua carreira.

Além de trabalhar com Saldanha, Amaral teve a chance de colaborar com o ator Zachary Levi pela terceira vez, já que ele havia trabalhado em projetos como “Shazam! Fúria dos Deuses” da Warner Brothers e “Pequenos Espiões: Armagedom” da Netflix.

Além de trabalhar em projetos como “Stranger Things” da Netflix, “Rebel Moon” do diretor Zack Snyder, “Dublê” com Ryan Gosling e Emily Blunt, o portfólio de Romualdo Amaral contam também com os futuros lançamentos “Wicked” da Universal Pictures e “Capitão América 4” e “Thunderbolts”, ambos da Marvel Studios.

Para mais informações sobre seu trabalho, basta acessar: romualdoamaral.com





Website: https://romualdoamaral.com/