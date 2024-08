O MultiBank Group, uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai, anuncia seu ano financeiro mais bem-sucedido até o momento, com uma impressionante receita de US$ 306.636.717 em 2023.

Com base nas últimas demonstrações financeiras auditadas, o MultiBank Group obteve um grande aumento de 10% na receita, crescendo de $ 279.523.140 em 2022. Este marco reflete a estratégia eficaz de negócios do Grupo, o crescimento contínuo e seu compromisso em agregar valor excepcional aos clientes ao redor do mundo.

Além disto, o MultiBank Group relatou um aumento notável de 26% no lucro líquido, de US$ 180.013.709 em 2022 a US$ 226.837.355 em 2023, destacando a eficiência operacional do Grupo e reforçando sua posição como líder mundial no setor de derivativos financeiros.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, comentou: "O sucesso financeiro sem precedentes que atingimos este ano é uma comprovação de nosso planejamento estratégico robusto e resiliência, bem como de nossa capacidade de antecipar e navegar pelas complexidades do cenário financeiro mundial. O crescimento sustentado da receita e o aumento notável no lucro líquido ressaltam nossa busca incansável por inovação, excelência operacional e soluções centradas no cliente. À medida que continuamos expandindo nossa presença internacional, permanecemos firmes em nosso compromisso de definir novos padrões no setor de derivativos financeiros, garantindo que agregaremos valor incomparável a nossas partes interessadas e manteremos nossa posição de liderança neste mercado dinâmico."

Ao administrar um impressionante volume diário de negociação de mais de US$ 12,1 bilhões, o MultiBank Group atende a uma ampla e diversificada clientela com mais de 1 milhão de operadores em 90 países e licenciado por 15 reguladores financeiros a nível mundial. O grupo está definindo novos padrões do setor com suas plataformas de negociação online fáceis de usar, ao aproveitar tecnologia de ponta, enquanto demonstra seu compromisso em oferecer soluções de negociação econômicas e produtos financeiros de ponta.

SOBRE A MULTIBANK GROUP

Fundado na Califórnia, EUA, em 2005, o MultiBank Group cresceu para comandar um volume diário de negociação superior a US$ 12,1 bilhões, atendendo a mais de 1 milhão de clientes. O MultiBank Group amadureceu e se converteu em um dos maiores provedores de derivativos financeiros online do mundo, oferecendo uma variedade de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. As plataformas de negociação premiadas do grupo proporcionam alavancagem de até 500:1 em uma gama diversificada de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Ativos Digitais. Para mais informação, acesse https://multibankfx.com

