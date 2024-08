A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou hoje o lançamento da Região AWS Ásia-Pacífico (Malásia). A partir de hoje, desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, assim como organizações governamentais, educacionais e sem fins lucrativos, terão mais opções para executar os seus aplicativos e atender aos usuários finais de data centers da AWS, localizados na Malásia. Como parte de seu compromisso de longo prazo, a AWS planeja investir cerca de US$ 6,2 bilhões (aproximadamente MYR 29,2 bilhões) na Malásia até 2038. Para mais informações sobre a AWS Global Infrastructure, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

Estima-se que a construção e operação da nova região da AWS adicione aproximadamente US$ 12,1 bilhões (MYR 57,3 bilhões) ao produto interno bruto (PIB) da Malásia e apoie uma média de mais de 3.500 empregos equivalentes em tempo integral em empresas externas anualmente até 2038. Estes trabalhos, incluindo construção, manutenção de instalações, engenharia, telecomunicações e outros dentro da economia mais ampla do país, farão parte da cadeia de abastecimento da AWS na Malásia.

“O lançamento de uma AWS infrastructure Region na Malásia fornece acesso a tecnologias novas e emergentes para entidades e empresas malaias de todos os tamanhos, aumentando a capacidade de nosso país para a inovação digital”, disse Tengku Zafrul, ministro do Investimento, Comércio e Indústria (MITI). “Este marco é uma etapa significativa rumoàconcretização da visão do Novo Plano Diretor Industrial da Malásia 2030 para a construção de uma economia altamente qualificada, inovadora, próspera, inclusiva e sustentável. Reconhecemos o poder transformador da digitalização, da computação em nuvem e da AI como principais impulsionadores no esforço da Malásia para se tornar um centro de produção e serviços na Ásia. Como o maior investimento já realizado por uma empresa internacional de tecnologia na Malásia, a AWS infrastructure Region ajudará a garantir que a Malásia permaneça competitiva no cenário global.”

“A nova Região AWS da Malásia permitirá que empresas em toda a Ásia-Pacífico aproveitem todo o potencial da nuvem mais abrangente e confiável do mundo para ajudarem clientes a implantar aplicativos avançados com um amplo conjunto de tecnologias da AWS, como IA e ML”, disse Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de Serviços de Infraestrutura na AWS. “A economia digital em rápido crescimento da Malásia exige acesso a uma infraestrutura de nuvem segura, resiliente e sustentável. Com o lançamento de hoje, a AWS orgulha-se de apoiar a transformação digital da Malásia e ajudar a acelerar o seu papel como um centro regional para a IA.”

Com o lançamento da Região AWS Ásia-Pacífico (Malásia), a AWS conta com 108 zonas de disponibilidade em 34 regiões geográficas, com planos anunciados para o lançamento de mais 18 zonas de disponibilidade e mais seis regiões da AWS no México, Nova Zelândia, Reino da Arábia Saudita, Taiwan, Tailândia e a nuvem soberana europeia da AWS. As regiões da AWS são compostas de zonas de disponibilidade que colocam a infraestrutura em locais geográficos separados e distintos. A Região AWS Ásia-Pacífico (Malásia) consiste em três zonas de disponibilidade localizadas longe o suficiente uma da outra para oferecer suporteàcontinuidade dos negócios dos clientes, mas perto o suficiente para oferecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que utilizam várias zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade tem energia, resfriamento e segurança física independentes, e é conectada por meio de redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes da AWS com foco em alta disponibilidade podem criar seus aplicativos para serem executados em várias zonas de disponibilidade para atingir uma tolerância a falhas ainda maior.

A AWS oferece o portfólio mais amplo e extenso de serviços, incluindo análise, computação, banco de dados, IoT, IA generativa, ML, serviços móveis, armazenamento e outras tecnologias de nuvem. Os clientes de startups e empresas a organizações do setor público e sem fins lucrativos poderão usar tecnologias avançadas do principal provedor de nuvem do mundo para promover a inovação, atender às preferências de residência de dados, atingir menor latência e atenderàdemanda por serviços de nuvem na Malásia e em toda a Ásia-Pacífico.

Clientes e parceiros da AWS dão as boas-vindasàregião da AWS na Malásia

As organizações na Malásia estão entre os milhões de clientes ativos que utilizam a AWS em mais de 190 países do mundo inteiro. Empresas na Malásia escolhem a AWS para inovar, estimular a eficiência de custos e acelerar o tempo de colocação no mercado. Os clientes malaios que utilizam a AWS incluem a Astro Malaysia Holdings Berhad, Axiata Group, Bank Islam Malaysia, Bursa Malaysia, CelcomDigi, the Department of Broadcasting Malaysia (RTM), GX Bank Berhad (GXBank), Johor Corporation, PayNet e Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Os clientes do setor público malaio utilizam a AWS para ajudar a gerar economia de custos e atender melhor os cidadãos locais. Estes clientes incluem a Asia Pacific University (APU) of Technology & Innovation, Beeducation Adventures Sdn. Bhd. (BeED), Department of Statistics Malaysia (DOSM), Ministério do Ensino Superior da Malásia (MOHE), Pos Malaysia e Tenaga Nasional Berhad (TNB). As startups e pequenas empresas da Malásia, incluindo a Aerodyne, Carsome, QRRA e Tapway, estão desenvolvendo seus negócios na AWS para escalar rapidamente nacionalmente na região da Ásia-Pacífico e em todo o mundo.

A Bursa Malaysia, bolsa de valores nacional da Malásia, recentemente lançou a plataforma inovadora Centralized Sustainability Intelligence (CSI) na AWS para apoiar a transição da Malásia para uma economia de baixo carbono. “A Bursa Malaysia saúda o lançamento da infraestrutura de nuvem AWS na Malásia como um passo positivo para a economia digital do país, trazendo inovação contínua para a promoção do crescimento dos mercados de capitais”, disse Datuk Muhamad Umar Swift, CEO da Bursa Malaysia. “Nossa colaboração com a AWS para o lançamento da plataforma CSI proporciona as empresas da Malásia e seus fornecedores um ímpeto para a padronização dos relatórios ESG e descarbonização de sua cadeia de abastecimento. A computação em nuvem continuará a contribuir para melhores práticas de sustentabilidade entre as empresas da Malásia e terá um impacto positivo no ecossistema mais amplo.”

A CelcomDigi é um provedor líder de telecomunicações na Malásia que utiliza o Amazon Bedrock para acessar vários modelos de linguagem de alto desempenho, de base e desenvolvidos especificamente para esse fim, que permitem uma sandbox de IA por toda a empresa para uma inovação segura e rápida em seus negócios corporativos e de consumo. “A nova região da AWS na Malásia apresenta oportunidades interessantes para a CelcomDigi, conforme aceleramos a nossa transformação rumo a ser uma empresa líder em telecomunicações e tecnologia”, disse Datuk Idham Nawawi, CEO da CelcomDigi. “Com o apoio da infraestrutura e serviços de IA da AWS para alimentar os nossos sistemas de suporte empresarial e aplicativos de consumo, nos esforçamos para aprimorar a eficiência operacional e oferecer melhores experiências aos nossos clientes. Estamos ansiosos para fortalecer a nossa colaboração com a AWS, consolidada por um compromisso compartilhado em promover a inovação e construir o ecossistema digital da Malásia.”

A ELSA Corp. (ELSA) utiliza a tecnologia de fala e a IA para ajudar alunos não nativos de inglês a falar com mais confiança e fluência por meio de seu aplicativo, o ELSA Speak, usado em mais de 100 países. “A nossa colaboração com a AWS foi fundamental em nosso trabalho para ajudar mais de 50 milhões de alunos de inglês a melhorarem suas habilidades de conversação e ajudar a impulsionar nossa expansão no mercado global”, disse Will Polese, vice-presidente de receita na ELSA. “Com configurações flexíveis da AWS para computação, banco de dados e armazenamento de grandes volumes de dados em tempo real, a ELSA pode gerenciar efetivamente um aumento no crescimento de usuários e manter altos níveis de satisfação do usuário. A nova região da AWS na Malásia aumentará ainda mais a nossa capacidade, o que nos permitirá oferecer soluções de baixa latência, confiáveis ??e de alto desempenho aos nossos clientes e alunos finais. O investimento da AWS destaca o seu compromisso em apoiar a economia digital e nossos esforços para melhorar a inclusão por meio da tecnologia."

O GXBank é o primeiro banco digital da Malásia com a missão de capacitar todos os malaios a serem financeiramente resilientes. "Com base na AWS, estávamos operacionalmente prontos para lançar o GXBank em 16 meses para atender mais de 750 mil clientes com 13 milhões de transações em apenas oito meses", disse Pei-Si Lai, CEO na GXBank. "Estamos muito felizes em receber a região da AWS na Malásia, que planeja fornecer às empresas, empreendedores e PMEs da Malásia acesso a uma infraestrutura digital escalável e segura para ajudá-los a oferecer experiências perfeitas ao cliente. Estamos orgulhosos de nossa jornada com a AWS para democratizar o acesso aos serviços financeiros e promover a inclusão financeira em toda a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), sustentada por tecnologia avançada."

A PETRONAS é uma fornecedora global de energia e soluções com presença em mais de 50 países. Ela utiliza a AWS para soluções novas e existentes, como a primeira carteira eletrônica da Malásia (SETEL) para a compra de combustíveis e uma plataforma de serviços e soluções de logística baseada em nuvem (STEAR) para a indústria offshore. “As tecnologias digitais desempenham um papel importante em todos os nossos negócios. Os serviços de nuvem possibilitam o nosso trabalho em inteligência artificial, IoT, análises avançadas, robótica e governança de dados”, disse o engenheiro Mohd Yusri Mohamed Yusof, vice-presidente sênior, Entrega de Projetos e Tecnologia, PETRONAS. “O investimento da AWS na Malásia deve facilitar as nossas necessidades de residência de dados, melhorar o desempenho e elevar as capacidades digitais do país. Estou entusiasmado com as possibilidades que este investimento pode criar para que a Malásia se torne um líder regional na economia digital.”

A RTM, a emissora pública nacional da Malásia, utiliza a AWS para criar e dimensionar aplicativos inovadores para seus milhões de clientes com sua plataforma de distribuição de mídia digital, a RTMKlik. “O lançamento da região da AWS na Malásia significa poder aproveitar os serviços de IA generativa da AWS, como o Bedrock, para trazer inovação transformadora ao RTMKlik e adaptar o nosso conteúdo para se alinhar às preferências de visualização de cada usuário do RTMKlik”, disse Datuk Suhaimi Sulaiman, diretor-geral da RTM. “A AWS ajudou a aumentar a inclusão do RTMKlik com a oferta de serviços de valor agregado, como legendas ao vivo, para garantir que nosso público com deficiência auditiva possa entender e acompanhar melhor as transmissões ao vivo. Avanços como estes elevam a experiência do usuário e ajudam com a interação com um público amplo. A AWS tem sido fundamental para tornar o RTMKlik uma plataforma mais dinâmica, acessível e centrada no usuário.”

A TNB, uma empresa de serviços públicos com liderança na Ásia, atende a mais de 9,5 milhões de clientes nos setores comercial, industrial e residencial na Malásia. Em colaboração com a AWS, a TNB acelera a sua transformação digital para aprimorar a experiência do cliente e desenvolver soluções inovadoras de energia inteligente. “Como parte do nosso plano de reimaginação da TNB de 10 anos, estamos colaborando com a AWS para desenvolver recursos e infraestrutura digitais que apoiem os esforços de descarbonização em todas as nossas entidades comerciais”, disse Azlan Ahmad, diretor de informação na TNB. “As soluções digitais são essenciais para a modernização da rede e expansão da capacidade de energia renovável, ao mesmo tempo que capacitamos nossos clientes por meio de plataformas digitais avançadas. Por meio de colaborações como esta, a TNB impulsiona o futuro da energia sustentável e eficiente para garantir o atendimento às crescentes demandas de energia e liderar o caminho na transição energética.”

A Rede de Parceiros da AWS (APN) inclui dezenas de milhares de fornecedores independentes de software (ISVs) e integradores de sistemas (SIs) do mundo inteiro. A Rede AWS desenvolve soluções e serviços inovadores na AWS, e a APN ajuda fornecendo suporte comercial, técnico, de marketing e de entrada no mercado aos clientes. Os ISVs, parceiros de tecnologia, SIs e parceiros de consultoria da AWS ajudam os clientes empresariais e do setor público a migrarem para a AWS, implantarem aplicativos de missão crítica e fornecerem uma série completa de serviços de monitoramento, automação e gerenciamento para os ambientes de nuvem dos clientes. Os parceiros da AWS na Malásia incluem a Accenture, Aerodyne, Axrail, CelcomDigi, Deloitte, eCloudvalley, Exabytes, G-AsiaPacific, GHL, Kyndryl, Maxis, Radmik Solutions, Silverlake Axis, SoftwareOne, Tapway, Uberfusion e VSTECS. Para obter a lista completa de parceiros da AWS, acesse aws.amazon.com/partners.

A G-AsiaPacific é uma empresa de consultoria em nuvem totalmente integrada, com sede na Malásia e que opera na Ásia-Pacífico, além de ser uma parceira de consultoria na Rede de Parceiros da AWS. “A nova região da AWS na Malásia representa uma oportunidade fantástica para a criação de ofertas de serviços ainda melhores para os nossos clientes no setor público, serviços financeiros, educação e muito mais”, disse Mark Goh, CEO e cofundador da G-AsiaPacific. “Com a AWS, podemos ajudar nossos clientes a estabelecer políticas essenciais de governança e conformidade de dados e, ao mesmo tempo, atender os requisitos locais de residência e segurança de dados. As tecnologias avançadas da AWS ajudam os nossos clientes na experimentação e iteração mais rápida e com menor custo para acelerar a inovação em setores cada vez mais diversos. Planejamos nutrir talentos de nuvem mais altamente qualificados para melhor aproveitarem os recursos mais recentes da AWS e impulsionarem o crescimento na vibrante economia digital da Malásia.”

A Tapway, uma startup malaia de origem nacional e fornecedora com liderança em soluções de IA no Sudeste Asiático, utiliza tecnologias de análise de dados e ML da AWS, incluindo o Amazon SageMaker, para transformar imagens e vídeos em informações acionáveis ??para diversos setores. A solução de visão computacional SamurAI da startup na AWS está disponível no AWS Marketplace. “O lançamento de uma região da AWS na Malásia nos proporciona latência ainda menor para o acesso aos principais serviços de nuvem que alimentam e dimensionam nossa plataforma de visão de IA de rápido crescimento de forma compatível com dados”, disse Lim Chee How, fundador e CEO da Tapway. “Estamos entusiasmados para ver como o investimento em infraestrutura da AWS na Malásia abrirá caminho para que a Tapway possibilite que ainda mais pessoas criem, treinem e implantem soluções de tecnologia de visão de IA de forma rápida e acessível com seus big data armazenados localmente.”

Capacitando a força de trabalho da Malásia

Desde 2017, a AWS Malásia treinou mais de 100.000 pessoas na Malásia em habilidades de nuvem. A AWS continua a investir na qualificação de desenvolvedores, estudantes e da próxima geração de líderes de TI na Malásia com as tão procuradas habilidades em nuvem por meio do AWS Skills to Jobs Tech Alliance e dos programas de treinamento e certificação da AWS, como o AWS Academy. O AWS Academy fornece às instituições de ensino superior do mundo inteiro um currículo de computação em nuvem gratuito e pronto para ensinar, que prepara os alunos para certificações AWS reconhecidas pelo setor e empregos em nuvem sob demanda. Atualmente, a AWS Academy oferece cursos em 49 universidades no leste e oeste da Malásia, incluindo a Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU), a Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UMT) e a Universiti Teknologi Malaysia, que abrangem os fundamentos da nuvem, arquitetura de nuvem, operações de nuvem, desenvolvimento de nuvem e engenharia de dados, assim como certificações especializadas relacionadas ao aprendizado de máquina, segurança cibernética e outros domínios. Desde 2018, mais de 25.000 alunos foram treinados pelo programa AWS Academy.

Em julho de 2024, a AWS e a PayNet anunciaram o Programa AKAR, desenvolvido pela AWS re/Start, uma nova iniciativa de habilidades em nuvem da Malásia que pretende preencher a crescente lacuna de habilidades na economia digital da Malásia. O programa AKAR é o primeiro programa de habilidades em nuvem concentrado em serviços financeiros criado especificamente para talentos iniciantes na Malásia e, por meio de um curso de treinamento de 47 dias que culmina com a Certificação AWS Cloud Practitioner – prepara estudantes universitários com habilidades transferíveis que podem ser aproveitadas para carreiras em serviços financeiros. A PayNet e a AWS receberam a primeira turma da Asia Pacific University em julho de 2024. Estes alunos terão oportunidades de realizar estágios em empresas da rede de pagamentos da PayNet após a conclusão do programa.

A AWS ajuda empresas, como a PETRONAS, a acelerar sua transformação digital por meio do AWS Skills Guild, um programa consultivo que ajuda as empresas a desenvolverem uma iniciativa de capacitação de nuvem em toda a empresa, enraizada na aplicação de habilidades e no desenvolvimento da comunidade. A PETRONAS treina seus colaboradores nos fundamentos da nuvem por meio de cursos de treinamento on-line e em ritmo próprio.

Compromisso com a sustentabilidade

A Amazon está empenhada em se tornar uma empresa mais sustentável e atingir o carbono líquido zero em suas operações até 2040, 10 anos antes do Acordo de Paris, como parte do The Climate Pledge (Compromisso Climático). A Amazon foi cofundadora do The Climate Pledge e se tornou sua primeira signatária em 2019. Em dezembro de 2023, o PKT Logistics Group se tornou o primeiro signatário malaio do The Climate Pledge.

Em julho de 2024, a Amazon anunciou que atingiu sua meta de igualar toda a eletricidade consumida nas operações globais da Amazon — incluindo seus data centers, edifícios corporativos, supermercados e centros de distribuição — com 100% de energia renovável em 2023, sete anos antes de seu compromisso original de 2030. Para chegar lá, a Amazon se tornou a maior compradora corporativa de energia renovável do mundo desde 2020, e as usinas solares e parques eólicos habilitados pela Amazon estimularam bilhões de dólares em investimentos econômicos estimados globalmente no período de 2014 a 2022. Além disso, a AWS está empenhada em ser positiva em termos de água até 2030, devolvendo mais água às comunidades do que aquela que utiliza em suas operações diretas.

A AWS trabalha constantemente em maneiras de aumentar a eficiência energética de seus data centers — otimizando o design dos data centers, investindo em chips desenvolvidos especificamente e inovando com novas tecnologias de resfriamento. Um novo relatório da Accenture, encomendado pela AWS, estima que a infraestrutura da AWS seja até 4,1 vezes mais eficiente do que a local e, quando as cargas de trabalho são otimizadas na AWS, a pegada de carbono associada pode ser reduzida em até 99%. Com a nova região AWS Ásia-Pacífico (Malásia), os clientes também podem se beneficiar dos esforços de sustentabilidade da AWS em toda a sua infraestrutura. Para obter mais informações sobre os esforços de sustentabilidade da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Sobre a Amazon Web Services

Desde 2006, a Amazon Web Services tem sido a oferta de nuvem mais abrangente e amplamente adotada do mundo. A AWS vem expandindo continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho na nuvem e agora tem mais de 240 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizado de máquina e inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), dispositivos móveis, segurança, híbridos, mídia, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos a partir de 108 zonas de disponibilidade em 34 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 18 zonas de disponibilidade e mais seis regiões da AWS no México, Nova Zelândia, o Reino da Arábia Saudita, Tailândia e a nuvem soberana europeia da AWS. Milhões de clientes, incluindo as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais, confiam na AWS para potencializarem sua infraestrutura, tornarem-se mais ágeis e reduzirem os custos. Para saber mais sobre a AWS, visite aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão do cliente em vez de foco na concorrência, paixão pela invenção, compromisso com a excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, o melhor empregador do mundo e o lugar mais seguro para trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra de 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Pledge Climate são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

