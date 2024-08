Juiz de Fora recebe, pela 1ª vez, encontro de Busologia

Juiz de Fora (MG) está prestes a tornar-se palco de um evento inusitado. No dia 24 de agosto (sábado), das 10h às 14h, na garagem da empresa de ônibus Guanabara, acontece o 1º Encontro de Busólogos Guanabara em Minas Gerais e que já atraiu mais de mil inscritos de diversas partes do país. Os participantes, aficionados por ônibus, são também chamados “busólogos”, pessoas que dedicam seu tempo livre a fotografar, estudar, apreciar os ônibus, mas também envolve o estudo da história do transporte rodoviário coletivo, sistemas, fabricantes, modelos de carrocerias e até mesmo políticas públicas relacionadas ao setor.

Esta edição especial do encontro, que desde 2009 é realizado em Fortaleza e que, em 2023, chegou a Brasília, marcará a unificação das marcas do Grupo Guanabara no Estado de Minas Gerais. A cidade mineira é a sede de fundação da empresa União Transporte Interestadual de Luxo (UTIL), que agora passa a adotar a marca Guanabara, e sediará pela primeira vez um encontro de Busólogos na região. "A consolidação da marca Guanabara no Estado de Minas Gerais é um desafio para o Grupo pela tradição da UTIL como marca local. Por isso os apaixonados pelo transporte que receberemos são agentes importantes nessa transformação, já que entendem de transporte e repercutem com enorme alcance a mudança proposta", afirma Letícia Pineschi, gestora de marketing da Guanabara na região.

O encontro prevê uma programação diversificada com exposições de modelos históricos, visita à garagem e área de preservação ambiental da empresa, debates sobre inovações no setor e sorteios para os participantes. A Guanabara oferecerá transporte gratuito do Rio de Janeiro até Juiz de Fora em veículos dedicados ao atendimento do evento. Estima-se que existam milhares de busólogos no Brasil e no mundo. Frequentemente, esses entusiastas são consultados por empresas e municípios em questões relacionadas à evolução dos sistemas de transporte e o que parecia apenas um fã clube tem se tornado uma especialização, são formadores de opinião e influenciadores que representam os clientes do transporte público num país de matriz de transporte essencialmente rodoviária.

Wellington “Cadore”, paulista e um dos organizadores do encontro, é o administrador da página Ônibus Minha Segunda Casa, perfil de busologia da América Latina com quase um milhão de seguidores no Instagram e Facebook. "O perfil começou em 2013 e em 10 anos de conteúdo formamos muitas parcerias com as principais empresas de ônibus rodoviários do país, como a Guanabara, com a qual já organizei o Encontro de Busólogos de Brasília. É muito importante que as empresas do setor acreditem na nossa comunidade e apoiem a busologia. Dia 24 estaremos mais próximos da comunidade local", complementa.

Outra história interessante é de Júlio Barboza, um dos idealizadores do evento, que revela sua paixão por ônibus que nasceu na infância, durante as viagens que fazia entre o Rio de Janeiro e o Nordeste nos anos 1980, região de origem de sua família. "Desenvolvi um apreço especial por empresas rodoviárias, como a extinta São Geraldo. A Guanabara, eu conheci nos anos 90, aqui no Rio de Janeiro, quando vi alguns ônibus novos adquiridos pela empresa a caminho do Ceará. Naquela época, eu ainda não conhecia a empresa, mas em 1996, durante uma viagem à Paraíba, terra dos meus pais. Hoje, tenho o orgulho de ajudar na organização do evento", declara Júlio, que desde 2011 mantém o portal de notícias Ônibus & Transporte, dedicado ao tema.

O gestor de marketing da Guanabara na Região Nordeste, Rodrigo Mont’Alverne também estará presente no evento, ressaltando seu papel nessa história. “Na minha gestão no marketing, antevi a importância que esse público teria para o segmento rodoviário, tal qual os plane spotters, aficionados por aeronaves, que surgiram durante a 2ª Guerra Mundial, na Inglaterra, com o propósito de acompanhar a movimentação dos aviões inimigos e tornaram-se uma comunidade relevante para a aviação. Dessa forma, confere aos apaixonados por nossa atividade o protagonismo que entendo que merecem quando criei em 2009 o primeiro encontro".



Para o busólogo Clemilton Rodrigues a paixão começou em 1998, quando pela primeira vez viajou em um ônibus com ar-condicionado. "Aquilo para mim foi o máximo pois era inovação e luxo para a época. Em 2002 me tornei busólogo colecionador de catálogos e desenhos de ônibus, o que, ao longo dos anos seguintes, se tornaria um Hobby de fato".

A comunidade renova-se com novos adeptos como o jovem Eduardo Pereira Neto, de apenas 22 anos, um apaixonado por ônibus que mora em Juiz de Fora. "Sou um entusiasta da Guanabara e de todas as empresas do grupo. Este evento, aqui, na minha cidade, servirá para unir e aproximar ainda mais os apaixonados por ônibus. Um dos meus hobbies é fotografar todos os veículos sendo entregues da fábrica para as empresas, especialmente os ônibus da UTIL, Brisa, Sampaio, todas empresas do Grupo Guanabara", compartilha.

Sobre o Grupo Guanabara - Uma das marcas líderes no setor de transporte rodoviário no Brasil, opera mais de 2 mil destinos em todo o país e transporta mais de 13 milhões de passageiros anualmente. A Guanabara vem atuando na integração da capital da Zona da Mata com o litoral no Rio de Janeiro para atender às viagens de negócios, lazer e dos habitantes da região, bem como promovendo a conexão com mais de 10 mil destinos a partir dessa interligação. Mais informações em viajeguanabara.com.br.

O encontro acontecerá na Av. Antônio Simão Firjam, 240 - Distrito Industrial, Juiz de Fora - MG, 36092-000.

