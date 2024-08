Consultora explica como trabalhar legalmente nos EUA

Muitos brasileiros ainda sonham e buscam por melhores oportunidades nos Estados Unidos. Viver nas terras do Tio Sam ainda faz parte dos desejos de milhares de pessoas que deixam o Brasil em busca de melhores condições de vida, salário e segurança. Segundo dados do Itamaraty, de 2022, cerca de 1,9 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos, sendo a Flórida o terceiro estado com a maior concentração de brasileiros (295 mil), ficando atrás apenas de Nova Iorque (500 mil) e Boston (390 mil).

Mas, quais os desafios para se viver nos Estados Unidos? Um deles, com certeza, é o emprego legal. Conseguir a licença profissional é a união da necessidade com a oportunidade, já que muitas profissões não têm mão de obra local. É o caso do setor de beleza e bem-estar que necessita de profissionais experientes.

Segundo a CEO da Wonderful Beauty Group e Superintendente Internacional do Conselho Nacional dos Profissionais de Beleza do Brasil, Fernanda Linhares, o setor de beleza é uma ótima oportunidade para os brasileiros que atuam nessa área e querem levar sua experiência para os americanos. “Nossas técnicas são muito respeitadas por aqui e a procura por profissionais brasileiros para atuarem em clínicas e salões, cresce em todo país”, explica.

Fernanda afirma que Estados como New Jersey, Nova Iorque, Flórida, Massachusetts e Califórnia, são favoráveis para os brasileiros iniciarem carreira na área de beleza e bem-estar. “Brasileiros e latinos quando chegam querem trabalhar nos grandes centros, e descartam as pequenas cidades desses Estados. É o caso de Mount Vermont e Portchester, que ficam em Nova Iorque. Tampa, Port Saint Lucie e Sarasota, na Flórida.

“Por isso, sempre oriento que cidades próximas a esses grandes centros são carentes e têm ótimas oportunidades para crescer profissional e economicamente”, explica.

Como conseguir a licença?

Existem dois caminhos para conseguir a licença profissional, segundo Fernanda: fazer cursos que podem ter um custo de até US$ 20 mil ou transformar toda a experiência e certificados do Brasil, em horas. A Wonderful Beauty faz exatamente essa assessoria para os brasileiros e latinos.

A empresa está há 15 anos no mercado e atua como consultoria de licenciamento, além de oferecer cursos e mentorias. Mais de 12 mil profissionais já foram assessorados pela marca e a CEO da empresa esclarece que a assessoria consiste em ajudar tantos os profissionais experientes que querem residir nos Estados Unidos, como aqueles que pretendem atuar sazonalmente.

O mineiro Edimar Torres, conhecido mais como Mr. Torres fez essa transição profissional. Barbeiro há 32 anos no Brasil, ele tem seis unidades próprias em Belo Horizonte, a “Barbearia Torres”, desde 1992.

Torres decidiu expandir o seu negócio logo após regularizar sua documentação, o processo para obter sua licença de trabalho, como barbeiro, iniciou em 2022 e logo foi conquistada. Ele escolheu a Flórida como novo lar e, em fevereiro deste ano, abriu sua primeira barbearia na cidade de Windermere (Orlando), a “Torres Men Care”.

“Eu queria oferecer melhor qualidade de vida para a minha família, além de ter esse desafio de iniciar um negócio em terras diferentes. Então, decidi entrar com o processo para conseguir a licença de trabalho”, explica. Hoje, ele emprega mais três profissionais e já tem como objetivo abrir sua segunda unidade até o segundo semestre de 2025.

Sua barbearia fica em um bairro nobre e chega a atender 600 clientes por mês, cobrando entre US$ 40 e US$ 60 por corte. Torres garante que está muito feliz com sua escolha e diz que isso só foi possível porque fez tudo de forma correta, como por exemplo, tirou sua licença antes de chegar nos Estados Unidos.

“Isso me deu tranquilidade, segurança e a liberdade de poder voltar para o Brasil, quando quisesse. Já vi muitos chegarem aqui com documentos adulterados ou com uma assessoria errada e que, além de gastar dinheiro, ficaram impedidos de atuar”, esclarece.

Mantendo as suas unidades no Brasil, Mr. Torres vem a cada três meses acompanhar de perto os negócios, que estão sendo geridos por gerentes e administradores.

Cuidados para tirar a licença de trabalho

A CEO da Wonderful Beauty Group dá algumas dicas para quem tem interesse em entrar com o processo de licença de trabalho nos Estados Unidos. São elas:





- Ter uma rede social bem organizada – tudo que é postado: cursos, fotos em ambientes de trabalho e fotos com clientes, ajudam no processo - Ter certificados de conclusão de workshops e cursos na área - Cartas de recomendação de clientes -Carta de recomendação dos locais que trabalhou - Se for registrado, cópia da carteira de trabalho - Se for PJ, apresentar o MEI - Não adulterar seus certificados, complementando horas - Buscar uma assessoria séria, porque se o visto for negado uma vez, pode ser irreversível - Buscar um estado favorável para a imigração - Se preparar financeiramente para realizar todo a documentação

Website: https://www.wonderfulbeautygroup.com