Cetrel participa do Congresso Internacional ALADYR Brasil

Nos dias 7 e 8 de agosto, a Cetrel marcou presença no Congresso Internacional ALADYR Brasil, realizado no Rio de Janeiro e organizado pela Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso de Água (Aladyr). O evento, que contou com uma agenda técnica robusta, reuniu profissionais da indústria de gestão hídrica, além de usuários finais, entidades governamentais e prestadores de serviços e produtos associados. As palestras e discussões abordaram temas de relevância nacional e internacional, proporcionando uma visão abrangente e atualizada sobre o estado da indústria de dessalinização, reúso de água e tratamento de efluentes na região.

A programação do congresso explorou os desafios e alguns dos projetos mais importantes que têm o propósito de garantir o acesso à água potável, com foco em tecnologias avançadas e soluções sustentáveis.

No primeiro dia, especialistas e líderes do setor se reuniram para compartilhar conhecimentos sobre dessalinização e gestão hídrica, discutindo a importância da adaptação climática na América Latina e no mundo. Entre os destaques, esteve a palestra de Maiza Santos, coordenadora de novos negócios da Cetrel, intitulada "Desafios Técnicos de Reúso de Efluentes na Indústria". Em sua apresentação, Maiza abordou os principais obstáculos enfrentados no reúso de efluentes complexos, com ênfase na redução de DQO residual, compartilhando estudos aprofundados sobre as rotas tecnológicas para viabilizar o reúso.

O segundo dia do evento destacou as inovações tecnológicas no tratamento de águas, com especial atenção ao uso de membranas e suas aplicações.

