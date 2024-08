RSData expõe soluções para segurança do trabalho 

A RSData, empresa de soluções para gestão de Segurança e Saúde do Trabalho (SST), será expositora na Prevensul 2024 – 20ª Feira e Seminário de Saúde, Segurança do Trabalho e Emergência. O evento acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de setembro no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre.

A empresa estará no estande 5115, rua 4000 do Centro de Eventos da PUC-RS, apresentando soluções para atender às demandas de SST de empresas de todos os portes e segmentos.

Conforme o diretor da empresa, Rogério Balbinot, o sistema RSData integra uma base legal vinculada, além de contar com tecnologia para o acompanhamento das obrigações do eSocial, o que para as empresas é um recurso que visa possibilitar o cumprimento das entregas desta área, manter conformidade com a legislação vigente e evitar multas.

Além disso, o executivo ressalta que o software também pode ajudar as empresas a estarem em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) e programas de SST, sendo também integrável aos principais sistemas de gestão (ERP), folha de pagamento e estoque do mercado, o que pode auxiliar na montagem, pelas empresas, de um ambiente de informações centralizado e gerenciável.

Conforme a organização da Prevensul 2024, o evento deverá contar com mais de 10 mil visitantes. "Será uma oportunidade de expor e conferir as inovações do mercado, levando ao público novidades e soluções para uma gestão efetiva de SST", finaliza Balbinot.