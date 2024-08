Pastore Turismo lança franquia e projeta 100 unidades

Visando crescer sua atuação no segmento 50+, a Pastore Turismo embarca no mercado de franquias, com projeção de abertura de até 100 franquias em 5 anos. A operadora, com mais de 30 anos no mercado, deseja ampliar o raio de atuação e aumentar as saídas, nacionais e internacionais.



A Pastore Turismo oferece roteiros personalizados para o público 50+, com hospedagem em hotéis de 4 e 5 estrelas, incluindo visitas a pontos turísticos e eventos realizados durante o período da viagem, como shows, jantares e atividades recreativas. Em 2023, a empresa registrou um faturamento superior a R$ 14 milhões, com projeção de superar R$ 16 milhões em 2024.

“Estamos em um momento de muita maturidade, o que nos possibilita olhar com clareza e positividade para o futuro. Ano a ano, a expectativa de vida da população brasileira aumenta. São pessoas com qualidade de vida e maior poder aquisitivo, que buscam investir em experiências, não em aquisições materiais”, explica Rodrigo Pastore, Co-CEO & sócio da Pastore Turismo, que é quem e stá à frente de todo o planejamento de expansão da empresa com as franquias. Ao longo de sua existência, a empresa já atendeu mais de 30 mil clientes. Em 2024, cresceu 23% a operação em comparação ao ano anterior.

“O modelo de franquias está diretamente ligado ao nosso foco em expansão. Nos últimos anos, com investimentos em marketing digital, ampliamos consideravelmente a nossa operação de viagens e prospecção de clientes, o que nos leva a crer que, seguindo a mesma estratégia com as franquias, o sistema como um todo tem muito espaço para crescer. O retorno da franquia (payback) para os investidores, de 19 meses, torna o negócio rentável e atrativo tanto para a marca quanto para o investidor”, comenta Rodrigo Pastore.

O investimento inicial para a abertura de uma franquia da Pastore Turismo é de R$ 161.373,00. A projeção de faturamento para o franqueado no primeiro ano é de R$ 218 mil, com possibilidade de atingir R$ 437 mil.

A Organização Mundial da Saúde projeta que, até 2030, cerca de 1,4 bilhão de pessoas em todo o mundo terão 60 anos ou mais. No Brasil, esse número deverá chegar a 66,5 milhões, ampliando o potencial de viajantes nessa faixa etária. Esse segmento, conhecido como a "economia prateada", movimenta cerca de 2 trilhões de reais por ano, conforme dados do IBGE, com um capital médio acima de R$ 1 milhão, segundo levantamento da iHUB.

No contexto do turismo, a nova geração dos 50+ está cada vez mais ativa. De acordo com o Ministério do Turismo, brasileiros com 60 anos ou mais representam 15% do turismo doméstico e 10% das viagens internacionais, evidenciando o crescimento deste mercado.

Sobre a Pastore Turismo: sob o comando de Mauricio Pastore e Rodrigo Pastore, a Pastore Turismo é uma operadora de viagem criada em 1992, especializada em viagens de grupo para pessoas da terceira idade. A empresa faz roteiros personalizados para este público, com pacotes para destinos nacionais e internacionais. Ao longo dos seus mais de 30 anos de história, a Pastore Turismo já atendeu mais de 30 mil passageiros em mais de 500 viagens realizadas.

Website: https://www.instagram.com/pastore_turismo/