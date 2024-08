Taubaté representa São Paulo no 18° Salão de Artesanato

O Prêmio Sebrae TOP 100 do Artesanato Brasileiro, é uma das mais importantes iniciativas de identificação e premiação do segmento artesanal, cuja importância é reconhecida internacionalmente.

Segundo a curadora de arte, Lani Goeldi e presidente da Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, os ganhadores desse prêmio, adquirem novas oportunidades; os consumidores tem uma oferta representativa e qualificada do artesanato brasileiro; e os gestores, recebem uma fonte de informações atuais e confiáveis que permitirão apoiar seus processos de tomada de decisão na formulação de políticas públicas para o artesanato.

A Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, Ponto de Cultura do estado de São Paulo, o Projeto Modelando Tradições, Figureiros de Taubaté, divulga a história e a arte de modelar o "Pavão Azul", símbolo do artesanato Paulista e estimulando a economia criativa, esteve entre os dez primeiros ganhadores desse premio, e agora representará o estado de São Paulo no 18° Salão do Artesanato, em São Paulo.