Número de imóveis lançados e vendidos cresce no Rio

Dados mais recentes da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ) apontam para o aquecimento do mercado imobiliário na cidade do Rio de Janeiro (RJ). De acordo com a entidade, foram lançadas 3.312 unidades no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 7% em relação a igual período do ano anterior, quando foram lançadas 3.048 unidades.

De acordo com a Ademi-RJ, o Valor Geral de Vendas (VGV) também cresceu no período analisado, passando de R$ 1,49 milhões para R$ 1,64 milhões, conforme noticiado pelo jornal O Globo.

Ainda segundo o balanço, as vendas líquidas passaram de 4.393 unidades do primeiro trimestre de 2023 para 4.532 unidades entre janeiro e março deste ano, o que demonstra que o mercado conserva o chamado “perfil comprador”. Elementos como a aprovação do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, a tendência de juros em queda e os baixos estoques de imóveis são indicados pela entidade como causas que têm estimulado o mercado imobiliário da capital fluminense.

Segundo Luiz Henrique Mello de Souza, diretor da Rio Fretes - empresa focada na prestação de serviços locais de fretes, mudanças, carretos e montagem de móveis, entre outros -, o aquecimento do mercado imobiliário na capital fluminense impacta no mercado de fretes e mudanças da cidade.

“O fenômeno tem um impacto direto no aumento da demanda por serviços de mudança, valorização dos serviços de frete e expansão e criação de novas empresas de mudança”, afirma. “O aquecimento também impacta na melhoria na qualidade dos serviços, além de desempenhar um impacto no tráfego e logística urbana e geração de empregos”, completa.

Segundo Souza, o crescimento do mercado imobiliário no Rio de Janeiro tem um efeito cascata que beneficia o mercado de fretes e mudanças, ao mesmo tempo em que apresenta desafios que exigem inovação e adaptação por parte das empresas do setor.

Na análise do diretor da Rio Fretes, esse cenário pode ficar ainda mais fértil nos próximos anos: “Os investimentos em melhorias na infraestrutura urbana, como estradas, pontes e túneis, podem facilitar o transporte e a logística, tornando as operações de mudança mais eficientes e rápidas”, articula.

