Terceirização de Recursos Humanos avança no Brasil

Com ampla utilização nas áreas de Tecnologia da Informação e Mão de Obra, o outsourcing de recursos humanos completo vem ganhando espaço no cenário nacional. De acordo com estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 80% das empresas brasileiras utilizam a terceirização em algum setor ou atividade, o que representa mais de 15% de seus orçamentos. Segundo especialistas do setor de RH, quando o serviço de terceirização é utilizado de forma estratégica pelos gestores para desburocratizar processos administrativos, pode trazer uma ampliação sustentável e constante dos negócios.

Um estudo da consultoria internacional “The Economist Intelligence Unit”, apontou que quase 90% dos executivos acreditam que a agilidade organizacional é fundamental para o sucesso do negócio. Nesse cenário, a Conexão Talento, empresa de Niterói, oferece o serviço de Outsourcing de Recursos Humanos para as demais companhias, há mais de dez anos: "Sabemos que as empresas estão se modernizando e querem acabar com a visão burocrática do RH, além de buscarem cada vez mais por redução de custos”, comenta Márcia Bastos, Sócia-fundadora da empresa. “Eu trabalhei por muitos anos em grandes empresas e busquei uma metodologia para nosso serviço, que pode ser moldado ao modelo de negócios do cliente”, completa.

Sócia-fundadora da N! Múltiplas Soluções, Nattalia Meato Vinhas, conta que optou pelo uso da solução na empresa: “Estamos expandindo nosso negócio e as pessoas sempre são a parte mais desafiadora. Ainda não tínhamos uma área de RH, e investimos na contratação da Conexão Talento”, relata a empreendedora, que estima uma diferença de pelo menos 50% no uso das soluções terceirizadas versus a contratação direta de equipe. “Nós somos especialistas em marketing, e não em Recursos Humanos. Entendo que o ideal é ter uma empresa para nos auxiliar nesse ramo”, conclui.

Clientes como Hotel H, Leroy Merlin e Kopanhagen, entre outros,utilizam o modelo de Outsourcing da Conexão Talento, que também oferece serviços de Recrutamento & Seleção e Treinamentos, entre outros. A empresa recebeu, no início do ano, do Estado do Rio de Janeiro, o Selo Empresa Amiga da Mulher, que premia as organizações por seu empenho na promoção dos direitos das mulheres em seus ambientes de trabalho. “Ficamos muito felizes com mais esse reconhecimento. Para receber o certificado, precisamos cumprir alguns requisitos, como ter um local de trabalho que preze pela saúde, pelas integridades física e emocional e pela dignidade da mulher”, orgulha-se Lucas Bianchini, também sócio da empresa.

Website: https://conexaotalento.com.br/