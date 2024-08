Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), líder em consultoria digital mundial que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje o lançamento internacional do Scarlett, um chatbot patenteado com tecnologia de IA, concebido para impulsionar a produtividade, aumentar a eficiência operacional e transformar a experiência geral dos colegas da Perficient.

Os especialistas em IA da Perficient criaram o Scarlett para ser uma agente inteligente pessoal que ajuda os colegas da Perficient a serem mais eficientes em suas tarefas diárias, ao responder a perguntas, que os conecta com recursos internos, oferecendo serviços de tradução, enviando lembretes oportunos e muito mais.

A Perficient apresentou o Scarlett pela primeira vez a seus colegas na América Latina e nos EUA. Com o lançamento mundial de hoje, o Scarlett agora está disponível a quase 7.000 colegas da Perficient ao redor do mundo.

"Estamos empolgados em apresentar nosso chatbot de IA Scarlett como parte de nosso compromisso contínuo em encontrar novas e inovadoras formas de aperfeiçoar a experiência do funcionário", disse Michael Zucker, Vice-Presidente de TI da Perficient. "Ao aproveitar o poder da IA, estamos proporcionando aos colegas um modo perfeito e eficiente de acessar informações e suporte, que os capacita a visar suas principais responsabilidades e impulsionar o sucesso empresarial. Os colegas abraçaram rapidamente Scarlett como um membro valioso da equipe da Perficient."

Orientada pela própria política de IA da Perficient e pelo Comitê Diretivo de IA, a Perficient criou o Scarlett para aumentar a produtividade dos funcionários, enquanto mitiga riscos de segurança, privacidade e conformidade. O Scarlett usa diversos recursos para formular respostas a indicações de colegas, incluindo uma função lógica pré-definida, uma base de conhecimento personalizada, o centro de aprendizagem da Perficient Academy e as tecnologias mais recentes do Microsoft Azure e OpenAI.

“O Scarlett usa uma trifecta de IA generativa, lógica de negócios e modelos generativos para se comunicar com os usuários e oferecer um enfoque equilibrado e transparente, a qual satisfaça nossas necessidades comerciais sem sacrificar a experiência do usuário", disse Gustavo Azambuja, analista de negócios de sistemas da Perficient. "Esta estrutura robusta e adaptável converte o Scarlett em uma peça-chave em nossa estratégia de digitalização e otimização de processos. Estamos animados por continuar expandindo os recursos do Scarlett e encontrar mais formas de permitir o sucesso dos colegas."

Scarlett é o mais novo recurso que a Perficient introduziu aproveitando a IA generativa. Desde 2023, o Grupo de Inovação (IG) em IA Generativa da Perficient impulsionou a inovação em torno de ferramentas e recursos de IA generativa para seus colegas e clientes. Além disto, o Laboratório de Inovação de IA Generativa da Perficient, um subconjunto de líderes do IG trabalhando em equipes 'scrum' mundiais combinadas, desenvolveu 18 casos de uso até agora neste ano, incluindo um acelerador para aplicativos móveis de conversação que criam experiências de bate-papo envolventes e personalizadas em todas as plataformas para clientes. Além disto, o Laboratório de Inovação de IA Generativa da Perficient simplificou e automatizou os processos internos da Perficient, como gerar declarações de trabalho, solicitar propostas e dar suporte a vendas e marketing.

A premiada prática de IA da Perficient é especializada em análise, big data, gestão de conteúdo não estruturado, pesquisa empresarial, experiência digital e otimização de negócios, oferecendo soluções que ajudam as empresas a transformar suas informações em ativos estratégicos.

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com capacidades incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, trazemos ideias grandiosas e inovadoras, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas do mundo e as maiores marcas a terem sucesso. Negociada na Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para obter mais informações, acesse www.perficient.com.

