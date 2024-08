O Canada Growth Fund Inc. (“CGF”) e a Svante Technologies Inc. (“Svante” ou a “Empresa”), líder global em soluções de captura e remoção de carbono, com sede em Vancouver, Canadá, anunciaram hoje um compromisso de financiamento de até US$ 100 milhões para acelerar o desenvolvimento e a construção dos projetos comerciais de captura e remoção de carbono da Svante no Canadá e nos EUA.

O CGF tem a missão de investir em empresas canadenses de tecnologia limpa que estão escalonando tecnologias atualmente na fase de comercialização. A Svante é uma desenvolvedora líder de tecnologia de captura e remoção de carbono, com um potencial significativo para acelerar a redução de emissões em setores de difícil descarbonização em todas as partes do mundo. O investimento do CGF permite que a empresa se concentre em oportunidades de implantação inéditas (FOAK) e incentivará o negócio a priorizar oportunidades em seu pipeline canadense. O capital do CGF está apoiando as operações canadenses em andamento e incentivará a Svante a acelerar a entrega de projetos doméstica e internacionalmente, aproveitando sua propriedade intelectual e capacidades de manufatura canadenses.

“O CGF está trabalhando para acelerar a implantação de tecnologias canadenses essenciais de captura de carbono e para ampliar a fabricação e exportação de soluções promissoras, a fim de destacar as tecnologias canadenses internacionalmente”, disse Patrick Charbonneau, presidente e CEO da Canada Growth Fund Investment Management Inc. (“CGF Investment Management”). “A Svante tem uma excelente oportunidade de mercado, tanto globalmente quanto aqui no Canadá, e estamos ansiosos para apoiar o crescimento dessa empresa”.

O CGF financiará seu investimento em duas parcelas: (i) uma parcela inicial de US$ 50 milhões será usada para acelerar e eliminar o risco dos projetos comerciais da FOAK atualmente em andamento e (ii) uma segunda parcela em potencial deverá ser vinculada a requisitos específicos do projeto para atender às necessidades de capital da Svante para o desenvolvimento e a construção de projetos juntamente com os parceiros de codesenvolvimento da empresa.

Claude Letourneau, presidente e CEO da Svante, disse: “Estamos muito satisfeitos com este investimento do CGF. Ele é transformador para a Svante e complementa o investimento de capital de US$ 145 milhões feito em nossa nova instalação de fabricação de filtros para captura e remoção de carbono, que está em construção em Vancouver. Isso fortalecerá nossa oferta de Serviços Integrados de Desenvolvimento de Projetos, ajudando nossos clientes a atenuar riscos em projetos inéditos (FOAK) ao fornecer tanto nossa expertise interna em consultoria de desenvolvimento de projetos quanto financiamento. Essa nova oferta preenche a lacuna para nossos clientes, permitindo que eles alcancem a decisão final de investimento”.

Destaques da transação

O CGF investirá até US$ 100 milhões na Svante por meio de notas conversíveis, com o objetivo de promover o desenvolvimento da inovadora tecnologia de captura de carbono da Svante.

O investimento será feito em duas parcelas: a primeira parcela de US$ 50 milhões será desembolsada imediatamente, e a segunda parcela de US$ 50 milhões poderá ser utilizada para o desenvolvimento e a construção de projetos de captura de carbono com foco em projetos canadenses, sujeitoàaprovação de ambas as organizações.

A Svante está construindo uma instalação de 13.100 m² em Burnaby, BC, Canadá, que produzirá filtros capazes de capturar 10 milhões de toneladas de CO 2 anualmente e servirá como a sede global da empresa e centro de P&D.

anualmente e servirá como a sede global da empresa e centro de P&D. Os recursos da primeira parcela do investimento serão utilizados para desenvolvimento comercial e financiamento de projetos inéditos (FOAK).

Esse investimento está alinhado com a missão do CGF ao apoiar uma empresa canadense líder em tecnologia limpa, protegendo a propriedade intelectual e os empregos canadenses, além de incentivar o desenvolvimento de projetos e atividades de inovação no Canadá.

O investimento acelerará a implantação da inovadora tecnologia de captura de carbono da Svante, que tem o potencial de reduzir significativamente as emissões globais de CO 2 .

. Esse investimento marca a primeira empreitada do CGF na Colúmbia Britânica, apoiando empregos locais na província e diversificando seu portfólio de investimentos.

O mercado de captura e sequestro de carbono, e remoção de carbono, está se expandindo, com regulamentações de apoio em vigor no Canadá, EUA e Europa, destacando a crescente demanda por tecnologias de redução e remoção de emissões.

Sobre o CGF

O CGF é um veículo de investimento público independente de $15 bilhões que ajuda a atrair capital privado para construir a economia limpa do Canadá, usando instrumentos de investimento que absorvem determinados riscos, a fim de incentivar o investimento privado em projetos, tecnologias, empresas e cadeias de suprimento de baixo carbono.

O CGF faz investimentos estratégicos para ajudar o Canadá a atingir as seguintes metas nacionais de política econômica e climática:

reduzir as emissões e atingir as metas climáticas do Canadá; acelerar a implantação de tecnologias essenciais, como hidrogênio de baixo carbono e CCS (captura e armazenamento de carbono); ampliar as empresas que criarão empregos, impulsionarão a produtividade e o crescimento limpo em setores novos e tradicionais da base industrial do Canadá; incentivar a retenção da propriedade intelectual no Canadá; e capitalizar a abundância de recursos naturais do Canadá e fortalecer as cadeias de suprimentos essenciais para garantir o futuro bem-estar econômico e ambiental do Canadá.

Mais informações sobre a missão, os objetivos estratégicos, os critérios de seleção de investimentos, o escopo das atividades de investimento e a variedade de instrumentos de investimento do CGF podem ser encontrados em www.cgf-fcc.ca.

Sobre a CGF Investment Management

No Orçamento 2023, o Governo do Canadá anunciou que a PSP Investments, por meio de uma subsidiária integral, atuaria como gestor de investimentos do CGF. A CGF Investment Management foi incorporada para atuar como gestor de investimentos independente e exclusivo do CGF.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa líder no fornecimento de soluções de captura e remoção de carbono, voltada para um propósito específico. A empresa, sediada em Vancouver, Canadá, fabrica filtros de nanoengenharia e máquinas modulares de contatores rotativos que capturam e removem CO 2 de emissões industriais e do ar de forma ambientalmente responsável. A Svante faz parte do 2024 Global Cleantech 100, do XPRIZE Foundation'sXB100 – World's Top 100 Deep Tech Companies e foi classificada em segundo lugar entre as empresas privadas no Corporate Knights' Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies. Para obter mais informações, acesse www.svanteinc.com e siga Svante no LinkedIn em www.linkedin.com/svantesolutions.

