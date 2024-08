Marcas se unem para seguir com apoio ao povo gaúcho

Entre o final de abril e o início de maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul teve mais de 90% de seus municípios afetados por fortes chuvas, que causaram enchentes e impactaram a vida de mais de 2,3 milhões de pessoas, segundo dados da Defesa Civil. Com o recuo das águas, a população gaúcha trabalha agora para reconstruir as regiões afetadas, mas deve ter cuidado, tendo em vista que o cenário pós-enchentes apresenta uma série de ameaças à saúde e ao bem-estar dos indivíduos, como a maior incidência de doenças contagiosas — diarreia, cólera, febre tifóide, hepatite A, giardíase, amebíase, verminoses e leptospirose — a exposição à água e alimentos contaminados e a ocorrência de casos de estresse pós-traumático.

Nesse cenário, marcas do setor de Saúde, Bem-estar e Tecnologia, com atuação nacional, se uniram para oferecer produtos e serviços gratuitos à população gaúcha, como forma de apoiar o estado em seu processo de reconstrução e proteger a população ao longo da fase de retomada de suas rotinas. Participaram da ação: a rede de clínicas médico-odontológica AmorSaúde; a marca de higiene bucal Dentalclean; a startup de benefícios flexíveis, Niky; a empresa do setor de telecomunicações, Allcom Telecom; e a rede nacional de laboratórios DB Diagnósticos.

Entre as doações estão carregamentos de produtos como água e kits de higiene dental, e serviços como dezenas de conexões M2M (Machine to Machine) — para permitir a comunicação em áreas mais distantes dos grandes centros — e centenas de vouchers para a realização de exames gratuitos.

A ação foi liderada pelo AmorSaúde, rede de atendimento médico-odontológico presente em todo o Brasil, como forma de celebrar seu aniversário de 8 anos de maneira significativa junto a parceiros e em prol de causas que integram os pilares da marca, conforme explica a idealizadora da campanha e Gerente de Marketing do AmorSaúde, Jéssica Souza.

“Como estamos presentes em todo o Brasil, acompanhamos de perto a situação no Rio Grande do Sul e queremos seguir contribuindo com tudo o que for necessário para que o estado consiga se reerguer com saúde e bem-estar. Estamos felizes em poder contar com grandes marcas para a realização deste intento. Não haveria maneira melhor de celebrar nossos oito anos de história”, destaca a executiva.

Interessados em contribuir com o Rio Grande do Sul, podem conferir os formatos aceitos de contribuição no site: https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial

Website: https://www.amorsaude.com.br/